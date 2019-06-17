Томских студентов научили принципам раздельного сбора отходов

В Томске провели ставшую уже традиционной акцию по информированию о принципах раздельного сбора отходов в рамках проекта «Принеси пользу своему городу». Она прошла в студенческом городке Томского государственного университета. Активисты - экологи из организации «Зелёный луч» и общества «Чистый университет» проинформировали более тысячи студентов о правильном подходе к сортировке отходов, а также о том, что каждый человек может сделать, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. По мнению организаторов акции, студенты ТГУ продемонстрировали большую вовлечённость и заинтересованность в решении проблемы переработки отходов. Все собранные отходы отправились на перерабатывающие предприятия.

Студентов научили принципам раздельного сбора отходов.

За два года реализации проекта «Принеси пользу своему городу» в Томске совместно с партнером - компанией «Чистый мир» - собрано 300 тонн отходов пластиковой упаковки (ПЭТ), более 50 тонн стекла, около 500 тонн картона. А всего в России только в 2018 году благодаря проекту раздельного сбора «Балтике» удалось собрать и отправить на переработку более 73 тыс. тонн отходов, в том числе, более 32 тыс. тонн стеклянного лома и более 6 тыс. тонн ПЭТ-упаковки. Всё это не попало на мусорный полигон, а было отправлено в переработку.

Из вторичного пластика производят упаковочные ленты, волокна, пленки, набивные и нетканые изделия, бутылки для не пищевых жидкостей. Все эти производства сегодня испытывают дефицит сырья, восполняющийся за счет вторичной обработки упаковки из полимерных материалов. Это обеспечивает высокую заинтересованность бизнеса в сборе и переработке пластика, позволяя существенно снижать выбросы в окружающую среду. Сегодня во вторичной переработке пластика в России участвуют свыше 30 предприятий. Все остальные виды отходов также направляются переработчикам.

Студенты ТГУ продемонстрировали большую заинтересованность в решении проблемы переработки отходов.

Павел Арбатский, менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup:

- Создание условий для раздельного сбора и вторичной переработки мы считаем крайне важными. Мы стремимся не только снизить нагрузку наших предприятий на окружающую среду, но и сформировать культуру ответственного отношения к окружающей среде у жителей городов. Уже более пяти лет наша компания принимает непосредственное участие в создании системы раздельного сбора отходов. И мы будем продолжать работу в этом направлении.