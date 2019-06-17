2019-06-17T09:48:25+03:00
Общество

Томских студентов научили принципам раздельного сбора отходов

Второй год подряд в студенческом городке Томского государственного университета местные экологи при поддержке пивоваренной компании «Балтика», части CarlsbergGroup, организовывают экологическую акцию в рамках проекта «Принеси пользу своему городу»
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Томские студенты присоединились к акции по правильной сортировке мусора.Томские студенты присоединились к акции по правильной сортировке мусора.
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В Томске провели ставшую уже традиционной акцию по информированию о принципах раздельного сбора отходов в рамках проекта «Принеси пользу своему городу». Она прошла в студенческом городке Томского государственного университета. Активисты - экологи из организации «Зелёный луч» и общества «Чистый университет» проинформировали более тысячи студентов о правильном подходе к сортировке отходов, а также о том, что каждый человек может сделать, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. По мнению организаторов акции, студенты ТГУ продемонстрировали большую вовлечённость и заинтересованность в решении проблемы переработки отходов. Все собранные отходы отправились на перерабатывающие предприятия.

Студентов научили принципам раздельного сбора отходов.

Студентов научили принципам раздельного сбора отходов.

За два года реализации проекта «Принеси пользу своему городу» в Томске совместно с партнером - компанией «Чистый мир» - собрано 300 тонн отходов пластиковой упаковки (ПЭТ), более 50 тонн стекла, около 500 тонн картона. А всего в России только в 2018 году благодаря проекту раздельного сбора «Балтике» удалось собрать и отправить на переработку более 73 тыс. тонн отходов, в том числе, более 32 тыс. тонн стеклянного лома и более 6 тыс. тонн ПЭТ-упаковки. Всё это не попало на мусорный полигон, а было отправлено в переработку.

Из вторичного пластика производят упаковочные ленты, волокна, пленки, набивные и нетканые изделия, бутылки для не пищевых жидкостей. Все эти производства сегодня испытывают дефицит сырья, восполняющийся за счет вторичной обработки упаковки из полимерных материалов. Это обеспечивает высокую заинтересованность бизнеса в сборе и переработке пластика, позволяя существенно снижать выбросы в окружающую среду. Сегодня во вторичной переработке пластика в России участвуют свыше 30 предприятий. Все остальные виды отходов также направляются переработчикам.

Студенты ТГУ продемонстрировали большую заинтересованность в решении проблемы переработки отходов.

Студенты ТГУ продемонстрировали большую заинтересованность в решении проблемы переработки отходов.

Павел Арбатский, менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup:

- Создание условий для раздельного сбора и вторичной переработки мы считаем крайне важными. Мы стремимся не только снизить нагрузку наших предприятий на окружающую среду, но и сформировать культуру ответственного отношения к окружающей среде у жителей городов. Уже более пяти лет наша компания принимает непосредственное участие в создании системы раздельного сбора отходов. И мы будем продолжать работу в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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