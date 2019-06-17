Благотворительный забег «Абсолютная жизнь» в третий раз пройдет на Михайловской набережной

Дистанция забега составляет 4 километра, и принять участие в забеге могут все желающие.

В прошлом году на старт вышло более тысячи человек, и кроме новосибирцев в этом спортивном празднике участвовали жители районов Новосибирской области, а также Барнаула, Омска, Томска, Бийска, Кемерово и Красноярска.

Конечно, для победителей предусмотрены и медали, и награды, но все-таки спортивный результат в этом забеге - не самая главная цель. «Абсолютная жизнь» - это проект со смыслом: организует забег международная компания QNET, для которой благотворительность является неотъемлемой частью жизни. Все пожертвования, собранные во время забега, компания отдает на помощь людям, которые в ней нуждаются. В 2017 году средства были направлены в детский приют, а в 2018 году QNET и независимые представители компании поддержали благотворительную акцию «Собери ребенка в школу», передав 250 тысяч рублей на покупку рюкзаков и канцелярии для детей из малообеспеченных семей Новосибирской области.

«Абсолютная жизнь» - это еще и семейный праздник, настоящий фестиваль с конкурсами, играми, концертом, подарками.

А собранные в этом году средства пойдут на летний лагерь для детей с ограниченными возможностями. Одно из важнейших условий жизни лагеря - создание доступной среды для развития таких ребят.

Бег - это всегда море эмоций, бег поднимает настроение, бег - это самый доступный вид спортивных занятий для человека любого возраста и уровня физической активности, поэтому «Абсолютная жизнь» - это еще и семейный праздник, настоящий фестиваль с конкурсами, играми, концертом, подарками. Для всех участников будет организована фитнес-разминка от титулованных спортсменов Новосибирской области, а для ребятишек - анимационная программа, студия аквагрима, огромный батут, веселые старты и мастер-классы.

Кроме новосибирцев в этом спортивном празднике участвовали жители районов Новосибирской области, а также Барнаула, Омска, Томска, Бийска, Кемерово и Красноярска.

Программа

9.00 - 11.00 Регистрация участников

11.30 - 12.30 Официальная церемония открытия

12.30 Подготовка и старт забега на 4 километра

13.30 Развлекательно-игровая программа

15.00 Торжественное закрытие