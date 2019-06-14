Рыцари, красноармейцы и… полоса препятствий: под Новосибирском прошел фестиваль «Сибирский огонь»

Если вы одномоментно на своем пути встретили викинга, средневекового воина, солдат времен Первой мировой и Великой Отечественной войны, значит вы стали участником военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь».

Ежегодно возле Села Оеш Колыванского района собираются люди, увлеченные исторической реконструкцией. В этом году в Оеш приехали не только реконструкторы со всех уголков области, но и курсанты военно-патриотических клубов. На фестивале прошла межрайонная военизированная полоса препятствий среди допризывной молодежи на Кубок Героя Советского Союза Н.Е. Сергиенко. Организаторы соревнований: Центр патриотического воспитания и отдел образования Колыванского района.

- К фестивалю готовились почти год, - рассказывает Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания. – Когда мы приехали на фестиваль в прошлый раз, то поняли, что было бы хорошо привлечь на фестиваль больше молодежи, участников военно-патриотических клубов. Фестиваль мероприятие интересное, насыщенное, это страницы истории, которые можно пролистать сейчас. И это способствует развитию интереса к истории страны. Так появилась идея провести военизированную эстафету для подростков. Эстафета проводится на кубок Героя Советского Союза, Н.Е.Сергиенко, ушедшего на фронт в 1942 году из села Середино Колыванского района.

Реконструкторы со всей области постарались, чтобы костюмы их героев выглядели как настоящие. Вот, например, по дороге проехались красноармейцы. Фото: Дарья ФЕДОТОВА.

Поучаствовать в фестивале приехали более 250 человек: и это не только курсанты военно-патриотических клубов, но и юнармейцы. И это – важный момент в работе Центра патриотического воспитания Новосибирской области: организовать взаимодействие разных организаций.

- Считаю, что лето для ребят должно пройти активно, интересно, и то, чему ребята учились на занятиях в военно-патриотических клубах, они сегодня показывают на соревнованиях, - пояснила Алла Данилевская.

Наставники курсантов так же рады возможности проверить силы своих воспитанников в новых условиях:

- Я руковожу патриотическим клубом «Вымпел» в Колывани, и ко мне на занятия ходят дети сразу из нескольких школ. Мы проводим теоретические занятия в классах, а стрелять ездим в тир, - рассказывает Александр Суханов (на соревнованиях он был судьей по стрельбе из пневматической винтовки).

– Замечательно , что у детей есть возможность пообщаться с курсантами не только из других клубов ,но и из других районов нашей области, посоревноваться, научиться чему-то новому. Есть и еще одна важная цель у подобных соревнований – подготовка ребят к призыву в ряды Вооруженных Сил.

А вот это – вполне уже современная полоса препятствий. Фото: Дарья ФЕДОТОВА

А больше всего такой возможности посоревноваться и посмотреть, как история оживает на твоих глазах, были рады сами подростки.

- На таких соревнованиях я был уже не раз, и здорово, что на фестивале есть возможность встретиться со многими друзьями,- поделился 15-летний Денис Волков.

КОНКРЕТНО

Кто победил?

1 место - Скалинская среднеобразовательная школа

2 место – курсанты военно-патриотического клуба МБОУ «Колыванская СОШ №3»

3 место - МБОУ «Колыванская СОШ № 2»