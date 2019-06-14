2019-06-14T06:41:38+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы WesternUnion»

Банк УРАЛСИБ и компания WesternUnion проводят совместную акцию «Скидка 30% на онлайн переводы WesternUnion»
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Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ - это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка.Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ - это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка.
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В акции могут принять участие клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ», совершающие денежные переводы WesternUnion в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Для участия в акции клиенту необходимо иметь карту или счет в Банке УРАЛСИБ с активным статусом.

Отправляя переводы в период акции, клиент может воспользоваться промокодом URALSIB30 и получить скидку на комиссию за перевод. Размер скидки составляет 30%. При этом клиент может использовать промокод неограниченное количество раз в период акции.

Промокод доступен на сайте Банка УРАЛСИБ.

Акция действует с 12 июня по 30 сентября 2019 года включительно и распространяется на переводы во все страны, за исключением России и Украины.

Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ - это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Клиентам доступен более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу, курс иностранный валюты для совершения перевода.

Проведение переводов доступно в режиме 24/7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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