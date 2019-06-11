2019-06-11T21:59:04+03:00
Общество

«Вон из моего троллейбуса»: кондуктор вытолкала пассажирку с крупной купюрой и стала звездой соцсетей

Коллеги встали на защиту воинственной Раисы, но сама женщина, получив порцию славы, решила уволиться.
Татьяна СОЛОВОВА
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Раиса уверяла, что девушка ее ударила. Фото: соцсети.Раиса уверяла, что девушка ее ударила. Фото: соцсети.
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В кадре — пожилая, но энергичная женщина кондуктор, рядом с ней хрупкая девушка с короткой стрижкой в кожаной куртке.

Кондуктор выгнала пассажирку из троллейбуса за слишком крупную фигуру.

— Вы что меня толкаете? — возмущается пассажирка, которой «хозяйка троллейбуса» не дает вернуться в обратно в салон.

— Ты меня первая толкнула! — отвечает эмоционально кондуктор, и кидает водителю: — Закрой двери! Она меня по лицу ударила.

— Да я вас даже пальцем не тронула, — оправдывается девушка.

За сибирячку пытаются вступиться другие пассажиры:

— Да нате вам 21 рубль, пусть она едет, все опаздывают, — доносится из салона мужской голос, а потом он же начинает откровенно возмущаться, — вы что творите, это общественный транспорт! Я сниму это все!

Но ни съемка, ни согласие пассажиров оплатить чужой проезд не действует на разгоряченную женщину. Девушка остается за бортом.

Это скандальное видео в группе «Инцидент Новосибирск» набрало уже больше 74 тысяч просмотров и сотни комментариев. Очевидцы некрасивой перепалки добавляют красок в эту историю и раскрывают подробности этой утренней поездки:

— В 6.40 в троллейбусе №10 девушка подала к оплате 100 рублей. Кондуктор отказалась дать сдачу, мотивируя это тем, что нет размена. И попросила в грубой форме пассажирку выйти, схватила и вытолкнула ее из дверей. Девушка упала на землю и чуть не ударилась головой о бордюр.

С каждым часом возмущенных откликов к этому ролику становится все больше:

— Что за бред творится! Давно пора уже кондукторов сменить на единые платежные системы.

— Ребята, это за гранью. Кто еще ездил с этим кондуктором — пишите жалобы, это нельзя так оставлять.

— Как она ее вытолкнула. «Вон из моего троллейбуса», как будто она его хозяйка.

Это, пожалуй, самые мягкие из комментариев, которые в адрес кондуктора пишут пользователи соцсетей. В общем «слава» неожиданно накрыла человека...

Женщина числится в штате Дзержинского троллейбусного филиала №1, который отвечает за маршрут №10. Коллеги ролик видели, может и лайки ставили, но в разговоре с корреспондентом «КП» встают на защиту эмоциональной дамы:

— Конечно, слышали о том, что случилось. Кондуктора зовут Раиса, — сказали в диспетчерской и встали на защиту коллеги: — На самом деле, она — ответственный работящий человек.

А вот в мэрии Новосибирска такого восторга в отношении кондуктора не испытывают. Комментируют скупо:

— Кондуктор уволилась по собственному желанию, — заявил КП-Новосибирск Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Будет ли пассажирка, которую кондуктор-пенсионерка выгнала из троллейбуса, подавать еще какие-то жалобы, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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