2019-06-11T13:38:28+03:00
Общество

«Потепление»: ТЭЦ-5 приглашает в гости!

15 июня в 17.00 на площадке у самой большой станции города начнется фестиваль «Потепление»
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«Потепление» - для людей разных возрастов и интересов! У нас семейный фестиваль.«Потепление» - для людей разных возрастов и интересов! У нас семейный фестиваль.
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В Новосибирске фестиваль «Потепление» пройдет впервые, в СГК ответили на самые популярные вопросы о фестивале

- Зачем проводят день открытых дверей и такой фестиваль? И что за название - «Потепление»?

- «Потепление» - потому что это праздник начала лета: завершился отопительный сезон, и тепло уже без горячих батарей. Сибирская генерирующая компания дарит этот праздник городам, в которых работает, это жест уважения жителям со стороны компании. Для многих территорий нашего присутствия мероприятие уже стало традиционным. А в столице Сибири пройдет впервые, и мы надеемся, что фестиваль новосибирцам понравится. «Потепление» - это в первую очередь день открытых дверей, а не только развлечения. Праздник разместится у ТЭЦ-5. У новосибирцев будет возможность своими глазами увидеть работу главного предприятия теплоснабжения города, получить ответы на волнующие их вопросы из первых уст. Да, можно будет пообщаться с директором станции лично! Увидеть, как трудится дежурная смена. Кстати, 15 июня праздник состоится одновременно в Новосибирске, Барнауле и Абакане.

- На кого рассчитан праздник? Можно приводить с собой детей?

- «Потепление» - для людей разных возрастов и интересов! У нас семейный фестиваль. В программе каждый найдет что-то интересное: экскурсии в цеха ТЭЦ-5, флешмобы, кулинарные мастер-классы, концерты. Детей приводить не только можно, а даже нужно - для них будет организована отдельная игровая зона со сладким угощениями и веселыми аниматорами. Важный момент: в здание станции пускают детей не младше 6 лет, а тем, кому еще не исполнилось 16 лет, нужно приходить на экскурсию в сопровождении взрослых.

- Почему формат праздника - квартирник? Можно ли на ТЭЦ делать селфи, снимать фото, видео?

- Квартирник - потому что мы приглашаем новосибирцев к себе в гости! Для удобства мы поделили территорию фестиваля на площадки: детская, кухня, спальня. Добро пожаловать, будьте как дома!

Важный момент: в здание станции пускают детей не младше 6 лет, а тем, кому еще не исполнилось 16 лет, нужно приходить на экскурсию в сопровождении взрослых.

Важный момент: в здание станции пускают детей не младше 6 лет, а тем, кому еще не исполнилось 16 лет, нужно приходить на экскурсию в сопровождении взрослых.

Селфи, фото, видео - приветствуются! Только при съемке на территории станции мы просим быть внимательными. Это серьезный производственный объект. Важно, чтобы ни один гость не пострадал.

- Как ТЭЦ справится с большим наплывом гостей? Хватит ли на всех касок?

- Экскурсии на станцию будут групповыми. Мы разработали для «Потепления» специальные маршруты - недолгие и познавательные. Для удобства мы раздадим гостям на входе флаеры с указанием времени старта экскурсии. Всем, кто не успеет прогуляться по станции 15 июня, мы выдадим приглашение на приоритетное посещение ТЭЦ, и проведем дополнительную экскурсию в удобное для них время.

- Что нужно брать с собой на фестиваль?

- Удостоверение личности, паспорт или водительские права, если вы планируете пойти на экскурсию.

• Головной убор от солнца и зонт на случай дождя. Праздник будет проходить на открытой площадке.

• Фотоаппарат, чтобы запечатлеть самые яркие моменты фестиваля.

• Плед, чтобы уютно устроиться на зеленом газоне.

• Хорошее настроение! Чтобы праздник получился классным!

- Сколько денег брать с собой? Можно ли перекусить на празднике?

- Во время фестиваля для гостей праздника будет работать зона фудкорта, здесь можно перекусить, выпить кофе и прохладительные напитки.

- Трансферы бесплатные? До какого часа будут возить горожан на праздник и с праздника?

- Трансферы, точно так же, как и участие в празднике, бесплатные. Автобусы будут непрерывно курсировать с 16.30 и до 23.00 от станции метро «Октябрьская» и обратно.

- Кто выступит на фестивале?

- Мы пригласили несколько творческих коллективов и даже театр. Специальный гость праздника - группа «Ночные снайперы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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