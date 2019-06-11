2019-06-11T08:15:43+03:00
Общество

Новосибирские врачи высадили деревья на Михайловской набережной

7 июня 2019 года на Михайловской набережной прошла акция по посадке деревьев, организатором выступила сеть центров семейной медицины «Здравица»
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Посадку саженцев приурочили к Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.Посадку саженцев приурочили к Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Врачи высадили 108 пурпурных ив и большой сибирский кедр, внеся свой вклад в благоустройство излюбленного у горожан места отдыха - Михайловской набережной.

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В акции приняли участие лучшие врачи и сотрудники центров «Здравицы», получившие знак отличия «Золотой бейдж» по итогам 2018 года, а также журналисты известных новосибирских СМИ.

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Елена Ямщикова, директор по маркетингу ЦСМ «Здравица»:

- Это мероприятие было организовано не только для лучших сотрудников. Формирование уютной, экологичной городской среды - наше общее дело. Мы хотим помочь городу подготовить набережную к лету, чтобы она стала еще красивее и комфортнее для отдыха и семейных прогулок. А еще посадка деревьев - это отличная возможность оставить свой след в истории нашего города. Здорово будет прийти сюда через пару лет с детьми и сказать: «Это дерево посадила я!»

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К стволу каждого дерева была символично прикреплена именная карточка, которую сняли по окончании мероприятия, чтобы не навредить молодым деревьям. Кульминацией праздника стала посадка большого сибирского кедра - настоящего дерева здоровья.

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Ухаживать и присматривать за растениями будет творческая мастерская ландшафтного дизайна «Истен Пирс», которая является подрядной организацией, обслуживающей городскую набережную.

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Наталья Сухарева, соучредитель ЦСМ «Здравица»:

- Я благодарна нашим сотрудникам за то, что они нашли время и сделали такое замечательное дело - добавили еще немного зелени этому прекрасному месту, нашей набережной, где так любят гулять горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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