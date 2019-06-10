2019-06-10T09:53:17+03:00
Общество

В АО «РЭС» отмечен рост сообщений о хищениях электроэнергии

Всего за пять месяцев 2019 года в АО «РЭС» поступило 56 сообщений о возможном хищении электроэнергии, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года
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Все больше нарушений и фактов незаконного потребления электроэнергии фиксируется специалистами АО «РЭС» именно благодаря информации, поступающей от неравнодушных граждан по различным каналам коммуникации (телефон, мессенджеры, форма обратной связи на сайте).

Всего за пять месяцев 2019 года посредством различных сервисов в АО «РЭС» поступило 56 сообщений о возможном хищении электроэнергии, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за время работы сервисов обратной связи зафиксировано 267 обращений, и с каждым годом их число растет.

По каждому сообщению проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты сетевой организации, оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии, а также средствами фотовидеофиксации. В настоящее время по результатам проверок составлено пять актов о бездоговорном потреблении.

Сообщите о хищении по телефону доверия (383) 289-41-00.

Сообщите о хищении по телефону доверия (383) 289-41-00.

Помощь сознательных граждан, их неравнодушие к фактам хищения электроэнергии позволяет не только избежать ущерба от действий нарушителей, но и обеспечивать должный уровень качества передаваемой электрической энергии, надежность электроснабжения и безопасность остальных потребителей.

Ведь добросовестные потребители зачастую ощущают на себе все последствия «предприимчивости» соседей, которые, потребляя электроэнергию незаконно, перегружают сеть, а это приводит к скачкам напряжения, меркнущим лампам в домах и испорченной бытовой технике.

Чтобы обезопасить себя от возможного ущерба, существует несколько простых способов выявления энерговоровства.

Сообщите о хищении на сайте www.eseti.ru.

Сообщите о хищении на сайте www.eseti.ru.

Если вы живете в многоквартирном доме, обратите внимание на свой счетчик после полного выключения электроприборов из розеток и света в каждой комнате. Если счетчик продолжает «мотать», вполне вероятно, что через ваш прибор учета осуществляется потребление электроэнергии другими людьми, а платите за него вы! Обратите внимание и на прибор учета соседей - на целостность пломб, наличие лишних проводов, подключенных в обход счетчика, или посторонних предметов (магнитов) на нем. Если есть подозрительные подключения, передайте информацию для проверки в свою УК, ТСЖ или АО «Новосибирскэнергосбыт».

В индивидуальных жилых домах самый легко определяемый способ хищения - наброс на провода воздушной линии электропередач. Также довольно часто встречаются различные варианты монтажа скрытой проводки или скруток в обход приборов учета. А ведь эти способы представляют наибольшую опасность, так как очень высока вероятность возникновения пожара, который может стать общей бедой для целой улицы в частном секторе.

Сообщите о хищении по WhatsApp или Viber.

Сообщите о хищении по WhatsApp или Viber.

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвоните по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp или Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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