Новосибирцы могут выиграть 100 тысяч рублей, написав пост в соцсетях

АО «Агрофирма «Лебедевская» продолжает конкурс «Народный креатив», где любой желающий может создать пост в социальных сетях и получить шанс выиграть 100 000 рублей. Подробнее о конкурсе и полезных свойствах главного героя конкурса, топленого масла, читайте в этой статье.

Одни задаются вопросами о вреде топленого масла, другие сравнивают его свойства со сливочным, а третьи и вовсе никогда не пробовали данный продукт. Чтобы ответить на самые интересные вопросы о том, что представляет собой топленое масло и почему вокруг него так много противоречий, рассмотрим несколько фактов.

Достаточно всего 1 чайной ложки топленого масла, чтобы приготовить целое блюдо.

Первый и, пожалуй, самый известный факт заключается в том, что топленое масло известно человечеству с давних лет. В древние времена топленое масло являлось одним из самых ценных ресурсов наравне с золотом и зерном. На Руси топленое масло называли желтым золотом, потому что в отличие от сливочного топленое масло имеет больший срок годности и внушительный список полезных свойств.

Одним из производителей топленого масла в НСО является АО «Агрофирма «Лебедевская». Вся продукция агрофирмы создана посредством бережной обработки и только из натурального молока. Ведь качество молока влияет на вкус и свойства сливочного масла, а оно, в свою очередь, влияет на конечный продукт - топленое.

Отсюда вытекают следующий немаловажный факт: особенности процесса производства топленого масла. Топленое масло получают в результате термической обработки сливочного масла. Его нагревают до температуры 90 градусов на протяжении четырех часов, а затем охлаждают. В результате получается кристально чистый золотистый продукт - топленое масло.

Вся продукция агрофирмы создана посредством бережной обработки и только из натурального молока.

В течение всего процесса сливочное масло меняет свойства: из него исчезают компоненты молочного жира, вода испаряется до содержания в 1% на массу и удаляются вредные примеси. Таким образом в топленом масле остаются полезные вещества, которые не изменяют своих дальнейших свойств при жарке.

Следовательно, третий факт - химический состав и свойства топленого масла. В процессе производственных манипуляций в готовом топленом масле по ГОСТу содержится не менее 99% жира и не более 1% воды. В его составе остаются витамины A, B2, B5, E, D, PP. А еще сохраняются такие минералы, как железо, калий, магний, цинк, кальций и фосфор. Благодаря испарению молочных веществ в топленом масле отсутствует лактоза, и в нем намного меньше холестерина, чем в сливочном.

Топленое масло не горит, не пенится и не выделяет вредных веществ при нагревании. Продуктом горения в сливочном масле являются белки, которые при определенной температуре превращаются в канцерогены. У топленого масла белков уже нет, и его можно без боязни нагревать практически до 200 градусов. Дополнительно к списку важных свойств топленого масла можно отнести срок хранения - 9 месяцев и маленький расход. Достаточно всего 1 чайной ложки топленого масла, чтобы приготовить целое блюдо. В топленом масле практически отсутствует вода, вследствие чего жарить на нем одно удовольствие. Во время жарки химический состав масла не разрушается, а, наоборот, укрепляется и придает блюдам тонкий вкус и аромат.

Качество молока влияет на вкус и свойства сливочного масла, а оно, в свою очередь, влияет на конечный продукт - топленое.

Говоря о вкусе, рассмотрим следующий факт: функциональность применения топленого масла в кулинарии. Свойства топленого масла позволяют говорить о нем как о лучшем для жарки, но не стоит упускать из виду и его удивительный сливочный вкус.

Топленое масло можно использовать и как основу для жареных блюд, и как дополнительный штрих для готовых. Овощные рагу, сочные стейки, теплые салаты, яичницы, блинчики и даже сладости - топленое масло сочетается со всеми блюдами. Мягкий сливочный вкус не смешивается со вкусом блюд, а, наоборот, придает тонкий аромат. К топленому маслу можно добавить пряности - имбирь, куркуму или черный перец. Для тех, кто любит сладкую кулинарию, топленое масло может стать открытием, потому что оно придает сладостям тонкий ореховый вкус.

Вывод: топленое масло - универсальный продукт, который пригодится на кухне каждой хозяйке. Оно вкусное, полезное и способно порадовать самых изысканных кулинаров.

А для тех, кто любит творческий подход к приготовлению блюд, АО «Агрофирма «Лебедевская» приготовила конкурс «Народный креатив», главный приз - 100 000 рублей.

Для всех подписчиков топленого масла в социальных сетях агрофирма приготовила еще много ценных призов.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

• создать свой уникальный креативный пост (изображение, фото или видео) с топленым маслом «Лебедевское» и рассказать, за что топишь ты;

• выложить пост у себя на странице в любой из социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram;

• поставить хештеги #ТопимЗаЛебедевское #ЗаЧтоТопишьТы и отметить один из аккаунтов:

♦ vk.com/topimmaslo

♦ instagram.com/topmaslo

♦ ok.ru/group/56239395766296

P. S. Пройдя по хештегам, вы уже можете оценить креатив жителей: #ТопимЗаЛебедевское #ЗаЧтоТопишьТы

21 июня агрофирма «Лебедевская» определит победителя, чей креатив окажется самым оригинальным, и подарит ему 100 000 рублей. Для всех подписчиков топленого масла в социальных сетях агрофирма приготовила еще много ценных призов. Подписывайтесь, следите за обновлениями и не упустите свой приз.

АО «Агрофирма «Лебедевская»

Новосибирская обл., Искитимский р-н, с. Лебедевка, ул. Советская, 12

vk.com/topimmaslo

лебедевская.рф

instagram.com/topmaslo

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Сроки проведения акции: с 17.05.2019 по 21.06.2019. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте лебедевская.рф.