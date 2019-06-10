ОБО Беттерманн: надежный помощник в российской нефтегазовой промышленности

Российское производство международного уровня качества

Компания ОБО Беттерманн, производитель высококачественных решений для электромонтажа, в 2015 году открыла собственное производство на территории ОЭЗ ППТ «Липецк». Став отечественным производителем, фактически компания подтвердила готовность развивать экономику страны и внедрять свой опыт в российское производство.

- ОБО Беттерманн успешно работает на международном рынке более 100 лет. В России компания развернула деятельность с 2003 года. За это время дочернее предприятие ОБО Беттерманн в России достигло впечатляющих успехов. Сегодня офисы представлены в 12 крупнейших городах страны - Москве, Липецке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Новосибирске, Омске, Краснодаре и Ростове-на-Дону, - рассказывает Сергей Соловьев, руководитель направления по работе с дистрибьюторами компании ОБО Беттерманн. - Такой охват позволяет компании работать максимально близко и в одних часовых поясах со своими клиентами.

Сейчас продукция ОБО Беттерманн широко и успешно используется профессионалами в области электромонтажа. Системные решения, выпускаемые под брендом ОБО, не просто знают в России. Они зарекомендовали себя в среде специалистов и высоко ценятся за исключительное качество и практичность монтажа. За 16 лет с применением оборудования ОБО Беттерманн было реализовано множество промышленных и гражданских объектов.

Сергей Соловьев, руководитель направления по работе с дистрибьюторами компании ОБО Беттерманн.

Свое производство по мировым лекалам

Знаковым событием последних лет для компании, несомненно, является открытие собственного производства в России. Этому предшествовало тщательное изучение рынка и потребностей клиентов, региональных особенностей спроса на продукцию. Завод, открывшийся в Липецке, - это ответ на требования времени и российского рынка электротехники.

Высочайшее качество и внимание к потребностям клиентов - первоочередная задача компании. Начав производство своего оборудования в России и сократив сроки поставки продукции, компания стала ближе и удобнее для своих клиентов. Но самое главное, теперь ОБО Беттерманн - российский производитель. Новый статус дает потребителям продукции ОБО возможность применять в своих проектах оборудование высокого качества, произведенное в России. Это очень актуально для нефтегазового и химического сектора, где процедуры закупки и выбора поставщиков проводятся с ориентацией только на отечественных производителей.

Если мыслить шире, то это новый этап в развитии российского электротехнического рынка. Появление производителя продукции такого уровня качества, как у ОБО, - дополнительный стимул к повышению качества продукции, представленной на рынке в целом.

На новом заводе в Липецке установлены те же станки и линии, которые успешно работают на заводах ОБО Беттерманн в Европе. Весь технический персонал, занятый на производстве, прошел обучение в Германии. Производство в России ничем не уступает другим заводам холдинга. Поэтому привычное качество продукции ОБО сохраняется на высоком уровне.

В России ОБО Беттерманн производит кабеленесущие системы, оборудование для молниезащиты и заземления, материалы для крепления и монтажа. Основу успеха ОБО Беттерманн составляют системный подход и высококвалифицированная техническая поддержка. ОБО Беттерманн предлагает не отдельные продукты, а тщательно продуманные системные решения. Каждый продукт сопровождается всеми необходимыми аксессуарами. Разобраться с особенностями применения и подбора оборудования инженерам-проектировщикам помогает служба технической поддержки ОБО Беттерманн. Компания делает все, чтобы клиенты получили качественное системное решение для электротехнической инфраструктуры своего объекта точно в срок.