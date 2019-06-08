«Все уходило в детей»: сибирячка родила тройню и тут же постройнела до размеров модели

В свои 26 лет молодая сотрудница банка стала «мамой в кубе». То, что семья в мгновение ока сразу станет такой большой, Алина чувствовала еще до полосок на тесте.

- Забеременела я не сразу. Некоторое время лечилась в платной клинике. Сразу скажу, потому что многие спрашивают, ЭКО мы не делали. Уже на первых днях беременности анализ ХГЧ показывал, что во мне не одна жизнь, чуть позже на УЗИ подтвердилось: у нас будет трое малышей, - вспоминает сибирячка. - Конечно, для многих пар это, возможно, был бы шок. Для нас же, напротив, радость. Мы тогда шутили: «Слава богу, что не четыре». Потому что, когда мечтали о детях, мысленно рисовали именно эту цифру.

Алина Казанцева чувствовала, что в ней бьются сердца троих детей. Фото: Алена ШАШЕНКОВА.

«ХОТЕЛА ИХ ОБНЯТЬ, НО БЫЛО НЕЛЬЗЯ»

Казанцевым предложили один эмбрион «заморозить», но пара без сомнений отказалась. Практически сразу Алина ушла с работы на больничный, ограничила себя в любых активностях: семья любила путешествовать. А еще сменила руль на пассажирское место. Как вспоминает девушка, они с мужем хотели максимально бережно пройти этот этап их жизни.

Во время беременности Алина Казанцева часто лежала в больницах на сохранении. В очередной раз попала в палату на 31-й неделе. Девушка писала из 4-го новосибирского роддома восторженные посты о том, что подружилась с будущими мамочками, обещала вернуться сюда уже на роды. Возвращаться не пришлось, потому что врачи заявили: «Алина, надо спасать троих: экстренно делать кесарево». Оказалось, у одного из малышей было сильное обвитие пуповиной.

- Мне дали 10 минут, чтобы я приняла решение. Помню, как плакала в коридоре у окошка: переживала, так как срок был еще маленький - и 8 месяцев не было, дети не успели набрать нормальный вес, за развитие их тоже беспокоилась, - не скрывает Алина.

В больнице сибирячка провела месяц, так как детям надо было подрасти: самый маленький при рождении весил 960 граммов. Фото: личный архив.

В итоге девушка решилась. Алина вспоминает, что врачей в родзале с ней было много, еще дежурила детская реанимация. Сибирячка была в сознании, когда через 26 минут с разницей в две минуты она услышала плач своих малышей.

- Мне был важен этот момент, потому что детей сразу забрали, и я их в ближайшие сутки больше не видела. Но я знала: они живы, все трое, - рассказывает Алина Казанцева. - Я потом, как только немного отошла от наркоза, «поползла» к ним: посмотреть. Словами не передать, как хотела их обнять, но первое прикосновение случилось только через неделю.

Алина Казанцева говорит, что за время беременности поправилась всего на 6,5 килограмма. Молодая мама уверена: все ушло в детей, ведь, когда она родила, весы показали, что она вернулась к своему прежнему весу - 55 килограммов. На свет появились два мальчика - Савелий и Валера - и девочка Алиса. Самый маленький малыш весил всего 960 граммов, а большой - почти 1,5 килограмма.

Ближайший месяц Алина с детьми провела в больнице. И это еще немного: врачи были приятно удивлены, что малыши оказались полностью здоровы, ребятишкам надо было просто подрасти - и можно отпускать на волю, к папе.

В помощниках молодая мама и ее муж пока не нуждаются: все успевают сами, еще и на себя время остается. Фото: Алена ШАШЕНКОВА.

САВЕЛИЙ - КАК БУДИЛЬНИК, А АЛИСА - НА ДИЕТЕ

Алина Казанцева признается, что первый страх ее посетил, когда дети приехали домой. Как теперь одной со всеми управляться? Ведь в больнице было столько помощников. На деле оказалось, что повода для переживаний нет: глава семьи сразу активно включился в процесс воспитания. Кстати, на работе молодому папе дали приличный отпуск.

- Мужу потребовалось три дня, чтобы разобраться во всех тонкостях. Сегодня, спустя три месяца, я спокойно оставляю его с детьми и бегаю на маникюр, - отмечает Алина Казанцева. - У нас свой режим: шестиразовое питание. Едим по полтора часа по очереди. Первым просыпается Савелий, минут за 15 до приема пищи. Мы его так и зовем - «будильник». Потом - Валера, а вот Алиса как будто всегда на диете: истинная девочка. В перерывах дети спят, а у нас с мужем есть время на себя.

Алина признается, что пока между поспать и посмотреть вместе фильм выбирают последнее. Совместные просмотры любимых кинолент супруги устраивают, пока кормят детей. А когда ребятня спит, можно и любимый пирог с яблоками испечь. В этом-то, оказывается, и кроется главный секрет мгновенного перевоплощения из «беременяшки» в стройную красавицу.

- Когда я забеременела, то первое, на чем сделала акцент, - питание. Его мне разрабатывали врачи, чтобы было сбалансированное, а еще я придерживалась витаминной диеты. До беременности я тоже всегда следила за питанием. А в первый месяц жизни малышей диета была строгая: нужно было особо тщательно следить за своим рационом, чтобы у ребятишек не пучило животики, иначе из-за того, что живот увеличивался, он подпирал легкие, и малышам становилось тяжело дышать, а это чревато, - объясняет молодая мама. - Дома я уже сама придумала полезные лакомства, например с запеченными яблоками. Плюс стресс в больнице сделал свое дело. Тренировок пока в моей жизни нет из-за кесарева. За всю беременность я поправилась всего на 6,5 килограммов: все уходило только в детей, у меня ни ноги, ни лицо не поправились. Причем родила в тот момент, когда только стала вес набирать.

Объем живота перед родами у сибирячки составлял 104 сантиметра. Фото: личный архив.

ГЛАВНОЕ - НЕ ФИГУРА, А СЧАСТЬЕ

А пока главная физическая нагрузка у Алины - это коляска с тремя люльками. В магазин Казанцевы ходят по одному, а вот в поликлинику, наоборот, всей гурьбой. Врачи относятся с пониманием, стараются записать так, чтобы большая семья за день прошла нескольких специалистов, а в очереди без скандалов пропускают вперед. С прогулками тоже непросто: семья Казанцевых живет в обычной панельной пятиэтажке, где нет лифта.

- Нам проще вынести три люльки и поставить на лавочку в ряд, чем таскать коляску, она вообще хранится в багажнике автомобиля, - признается молодая мама. - Кстати, беби-транспорт нам достался по наследству также от семьи тройняшек, которым уже годик. Новая стоит порядка 100 тысяч. В стране есть целые сообщества тройняшек, двойняшек и так далее. Мы друг другу помогаем чем можем.

Алина Казанцева отмечает, что в их истории главное - не фигура, а счастье, которое они испытывают, несмотря на такое резкое прибавление. Быт чету Казанцевых не ест, справляются со всеми заботами дружно. Сибирячка с улыбкой вспоминает, как опытные жены и мамы ее предостерегали: дескать, появятся дети - семейная лодка мигом даст трещину.

Самая большая физическая нагрузка у молодой мамы - бебимобиль. Фото: Личный архив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, у которой родились четверняшки, загадывала близнецов

Марина Стеклова - мама четверняшек: у нее растут три дочки и сын. И хотя муж сибирячки сначала не поверил, что в один миг стал многодетным папой, молодые родители счастливы. А фотографы с удовольствием устраивают симпатичным малышам красивые фотосессии.

«Сначала на УЗИ увидели двух» - мама четверняшек рассказала, как муж встретил новость о демографическом взрыве в семье 00:00 00:00

Правда, Марина признается: не все удается просто. График у нее с 7 утра до 2 ночи расписан по минутам. Подъем у семьи в 7 утра, а спать толком не получается даже ночью: малыши частенько просыпаются. Выручают бабушки и дедушки (подробнее).