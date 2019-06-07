«Смеются и говорят, что оштрафуют»: чиновники довели до слез деда, который убрал свалку, а на ее месте посадил лук

В новосибирском райцентре Барабинске чиновники противостоят пенсионеру, который четыре года выполнял за них работу. По крайней мере на этом настаивают местные жители и сам герой этой истории - 61-летний Петр Алексеевич Боровко. Дедушка рассказывает, что долгие годы убирал свалку на въезде в город. Стихийная помойка соседствовала рядом с гаражами, местным интернатом и стадионом. Местные жители вспоминают, что никто никогда не убирал это место, пока шесть лет назад в эти края не переехал Боровко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/713521" frameborder="0"></iframe> Пенсионера хотят оштрафовать за грядки с укропом.

- Переехал из другой части Барабинска. Увидел этот непорядок, думаю, по-хорошему надо тут все убирать. К тому же запах... И начал убирать. За четыре года прибрал это все. Я мешочками каждый день выносил потихоньку. Два-три КамАЗа, наверное, вынес... Жена еще спрашивала: «Зачем тебе это все надо?» Да все говорили. Но разобрал в итоге весь мусор. А потом посадил кустики, яблоню вот еще хотел посадить. Ну и в этом году для себя, думаю, укропчик посажу... А мне сейчас... Даже не хочу говорить, - на этом месте дед беспомощно рыдает, как ребенок. Обидно так, что продолжаем разговор мы только через несколько минут.

Огород, из-за которого деду грозит штраф. Фото: Владимир ЯЩЕНКО.

Дедушка рассказывает, как к нему пришли из местной администрации. Вручили бумажку: «Лицу, организовавшему данные насаждения, необходимо явиться в администрацию города Барабинска. В случае неявки вы можете быть привлечены по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка».

Земля вдоль дороги, где появились грядки с луком и петрушкой, оказалась муниципальной.

- Но почему-то чиновники вспомнили об этом только сейчас. А когда там мусор был, что же не убирали? А мусора там были горы, - подтверждает местный житель Владимир Ященко.

«Четыре года убирал свалку, посадил кустики. Сказали, выпишут штраф» - пенсионер рассказал, как оказался нарушителем закона. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Вот такое спасибо от всех получил. Сказали, что если не уберу, то оштрафуют на 5 тысяч рублей. А я на пенсии. Зачем мне это надо. Вы понимаете, надо мной теперь все смеются, даже жена: «А я же тебе говорила…» У меня предынсультное состояние, я уже не могу... Я как вспомню этот поход к чиновникам... Я говорю: «Что же я такое натворил? Я убрал свалку, облагородил место». А мне в ответ: «А зачем это надо нам? Если вы не уберете грядки, то мы вас штрафуем». Завтра туда с косой выхожу... Мне это все больше не надо. И убирать там больше не буду, пусть погрязнут в мусоре. Я только так решил для себя. Пусть... - Дед снова плачет.

Звоним главе Барабинска Роману Боровову. Просим: «Ну закройте глаза на пожилого человека, который, может, и нарушил что-то, но дело-то вон какое большое сделал».

- Вот скажите, вдоль Красного проспекта у вас в Новосибирске растет укроп? - спрашивает глава. - А нас почему должен расти?

Уведомление пенсионеру от чиновников. Фото: Владимир ЯЩЕНКО.

- У нас не растет. Но если бы пенсионеры убирали каждый день Красный проспект за чиновников, то это их дело - сажать там укроп или тюльпаны.

- Пенсионер вам немножко солгал. Это основная дорога, въезд в Барабинск, напротив - стадион «Локомотив», за забором, где дедушка сделал грядки, находится железнодорожный интернат. Вдоль этой дороги дедушка на обочине посадил кусты смородины, всевозможные кустарники, разбил там огород. Чеснок у него растет, огурцы, парник стоит. Его раз предупредили, второй. Просили: «Пожалуйста, уберите». Я пошел на снисхождение. Все понимаю, может, пенсионерам действительно заняться нечем. Сажайте смородину и прочие кустарники, пускай они растут - они не мешают. Пускай ранетки растут. Но не грядки!

- Там была свалка?

- Это никакая не свалка, это въезд в город Барабинск. Там не было никакой свалки. И тут вдоль заасфальтированной дороги стоят парники. Это не только этот пенсионер, были и другие деятели, их тоже попросили убрать грядки. И потом… Мы пока не оштрафовали никого - попросили по-человечески, на первый раз. Те люди поняли, все сровняли с землей. А этот не убирает грядки. Делайте клумбы, цветочки сажайте. Кто вам мешает? Но зачем превращать это место в бардак?!