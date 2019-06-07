2019-06-07T12:07:17+03:00
Общество

Школьница из Новосибирска вошла в тройку лучших детей-вокалистов России в проекте «Поколение М»

Новосибирская школьница Екатерина Коваленко стала одной из лучших вокалисток России. 15-летняя жительница столицы Сибири заняла третье место в конкурсе SUPER-HIT, организованном федеральным благотворительным творческим проектом компании МТС «Поколение М»
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Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.
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Катя отправила на конкурс видео с песней «Степь», это оригинальная аранжировка русской народной песни «Ой ты, степь широкая».

Катя учится в Гимназии № 13 и не только поет, но и рисует - в 2017 году она окончила Школу искусств № 23 по классу «Изобразительное искусство», а в прошлом году - Школу искусств «Весна».

- Я стала заниматься музыкой еще в дошкольном возрасте, в первом классе поступила в школу искусств, где познакомилась со своим первым педагогом по вокалу - Анной Борисовной Ильиной. После нескольких лет занятий у нее меня заметила еще один талантливый педагог из Новосибирска - Ольга Сергеевна Николаева. Сейчас я занимаюсь у нее в студии, планирую продвигаться дальше и завоевывать сердца новых зрителей, - рассказывает Катя.

Про проект «Поколение М» Катя узнала от друзей и решила принять участие в вокальном конкурсе.

В пятом творческом сезоне проекта «Поколение М», который продолжался с января по май 2019 года, дети со всей России загружали свои работы в 15 онлайн-конкурсах по разным направлениям искусства: театр, вокал, музыкальное творчество, хореография, фоторепортаж, анимация, художественное и документальное кино. Победителями сезона стали более 50 талантливых ребят из разных уголков страны.

Кураторами творческих направлений и жюри сезона стали известная российская певица Полина Гагарина (вокал), звезда отечественной рок-сцены Диана Арбенина (игра на гитаре), двукратный номинант «Оскара» аниматор Константин Бронзит и авторы мультсериала «Смешарики» (рисунок), педагоги театра-студии «Непоседы» (танец и музыка), художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский (актерское мастерство), театральный режиссер Марина Брусникина (инсценировка), актеры Игорь Гордин и Мария Смольникова (актерское мастерство), театральный композитор Александр Бакши (музыкальная композиция), режиссер Владимир Грамматиков (кинематография) и другие знаменитые мастера отечественного искусства. Они дали более 200 онлайн-мастер-классов на сайте «Поколение М», оценивали работы конкурсантов, провели серию сеансов онлайн-связи с участниками проекта и их родителями.

- Новосибирская область традиционно входит в топ-3 регионов - активных участников проекта «Поколение М», при этом вокальное и художественное направление всегда вызывали у новосибирцев особый интерес. В результате сегодня каждый десятый призер общенационального проекта «Поколения М» - школьник из Новосибирской области, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. - Наши земляки активно поддерживают проект лайками и комментариями, делятся новостями в соцсетях, помогая не только юным талантам, но и тяжелобольным детям со всей страны.

Каждая онлайн-активность на официальных площадках проекта - сайте, группе «ВКонтакте», странице Instagram - переводится МТС в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль», средства направляются на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта дети со всей страны могут проявить таланты.

На виртуальных творческих площадках проекта дети со всей страны могут проявить таланты.

НАША СПРАВКА

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» - комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта - сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческой группе «Поколения М» более 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколение М» МТС конвертирует в живые деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций.

О продюсерском центре «Эколь»

Продюсерский центр «Эколь» на протяжении 15 лет ведет работу по подготовке юных артистов к российским и международным конкурсам, телепроектам. Образовательная программа центра построена на занятиях с профессиональными педагогами в области вокала, актерского мастерства, блогинга и телевидения. МТС и «Эколь» являются партнерами в рамках проекта «Поколение М». Артисты продюсерского центра выступают в качестве хедлайнеров проекта, вдохновляя детей со всей страны на развитие талантов в ходе благотворительных концертных туров «Super Дети Поколения М», творческих встреч на ТВ и радио, а также онлайн-мастер-классов по разным музыкальным жанрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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