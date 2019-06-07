Школьница из Новосибирска вошла в тройку лучших детей-вокалистов России в проекте «Поколение М»

Катя отправила на конкурс видео с песней «Степь», это оригинальная аранжировка русской народной песни «Ой ты, степь широкая».

Катя учится в Гимназии № 13 и не только поет, но и рисует - в 2017 году она окончила Школу искусств № 23 по классу «Изобразительное искусство», а в прошлом году - Школу искусств «Весна».

- Я стала заниматься музыкой еще в дошкольном возрасте, в первом классе поступила в школу искусств, где познакомилась со своим первым педагогом по вокалу - Анной Борисовной Ильиной. После нескольких лет занятий у нее меня заметила еще один талантливый педагог из Новосибирска - Ольга Сергеевна Николаева. Сейчас я занимаюсь у нее в студии, планирую продвигаться дальше и завоевывать сердца новых зрителей, - рассказывает Катя.

Про проект «Поколение М» Катя узнала от друзей и решила принять участие в вокальном конкурсе.

В пятом творческом сезоне проекта «Поколение М», который продолжался с января по май 2019 года, дети со всей России загружали свои работы в 15 онлайн-конкурсах по разным направлениям искусства: театр, вокал, музыкальное творчество, хореография, фоторепортаж, анимация, художественное и документальное кино. Победителями сезона стали более 50 талантливых ребят из разных уголков страны.

Кураторами творческих направлений и жюри сезона стали известная российская певица Полина Гагарина (вокал), звезда отечественной рок-сцены Диана Арбенина (игра на гитаре), двукратный номинант «Оскара» аниматор Константин Бронзит и авторы мультсериала «Смешарики» (рисунок), педагоги театра-студии «Непоседы» (танец и музыка), художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский (актерское мастерство), театральный режиссер Марина Брусникина (инсценировка), актеры Игорь Гордин и Мария Смольникова (актерское мастерство), театральный композитор Александр Бакши (музыкальная композиция), режиссер Владимир Грамматиков (кинематография) и другие знаменитые мастера отечественного искусства. Они дали более 200 онлайн-мастер-классов на сайте «Поколение М», оценивали работы конкурсантов, провели серию сеансов онлайн-связи с участниками проекта и их родителями.

- Новосибирская область традиционно входит в топ-3 регионов - активных участников проекта «Поколение М», при этом вокальное и художественное направление всегда вызывали у новосибирцев особый интерес. В результате сегодня каждый десятый призер общенационального проекта «Поколения М» - школьник из Новосибирской области, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. - Наши земляки активно поддерживают проект лайками и комментариями, делятся новостями в соцсетях, помогая не только юным талантам, но и тяжелобольным детям со всей страны.

Каждая онлайн-активность на официальных площадках проекта - сайте, группе «ВКонтакте», странице Instagram - переводится МТС в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль», средства направляются на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта дети со всей страны могут проявить таланты.

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О проекте «Поколение М»

«Поколение М» - комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта - сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческой группе «Поколения М» более 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколение М» МТС конвертирует в живые деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 17 миллионов рублей, которые направлены на 49 детских операций.

О продюсерском центре «Эколь»

Продюсерский центр «Эколь» на протяжении 15 лет ведет работу по подготовке юных артистов к российским и международным конкурсам, телепроектам. Образовательная программа центра построена на занятиях с профессиональными педагогами в области вокала, актерского мастерства, блогинга и телевидения. МТС и «Эколь» являются партнерами в рамках проекта «Поколение М». Артисты продюсерского центра выступают в качестве хедлайнеров проекта, вдохновляя детей со всей страны на развитие талантов в ходе благотворительных концертных туров «Super Дети Поколения М», творческих встреч на ТВ и радио, а также онлайн-мастер-классов по разным музыкальным жанрам.