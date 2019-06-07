«Вам показалось»: в Сибирском Центробанке объяснили, как мы ощущаем инфляцию

Мнение о том, что официальная инфляция врет, можно услышать повсеместно. В магазин сходишь и невольно почешешь затылок. «Раньше на тысячу рублей мог два пакета продуктов принести, а сейчас - только один», - говорит сибиряк. Объяснить популярным языком, насколько в Новосибирской области подорожали товары и услуги и с чем связано ощущение инфляции у конкретного человека, взялся начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

КТО ТАКАЯ ИНФЛЯЦИЯ И С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ…

- Николай Валерьевич, по официальным данным, инфляция, например, в апреле в Новосибирской области составила 5,2%. Но по ощущениям цены выросли гораздо сильнее, ценники в магазинах меняются быстро, особенно на продовольствие. Как это можно объяснить?

- Официальную инфляцию в России считают по потребительской корзине, в которой более 500 товаров и услуг. Она отражает потребление жителей всей страны в целом. Там есть мясо, хлеб, овощи и фрукты. Также в потребительскую корзину входят, например, такие товары и услуги, как спички, ртутный термометр, курсы иностранного языка, шиномонтаж, роликовые коньки. Не каждый из нас покупает все эти товары или оплачивает услуги каждый месяц или даже год. Но этот список включает фактические расходы в целом всех жителей.

Мы хорошо запомним, если подорожает всего один товар из этих 500, но тот, который мы часто покупаем. А плавное снижение цены может пройти мимо нашего внимания.

В 2018 году выросли в цене бензин, яйца, мясо, и это заметили все. Но мало кто обратил внимание, что подешевели яблоки, селедка, красная икра.

Это особенности нашего восприятия - рост цен на один товар мы переносим на все наше потребление. Нам кажется, что все дорожает сильнее, чем показывает официальная инфляция.

Кроме того, Банк России смотрит на годовую инфляцию. Когда мы говорим, что в апреле в Новосибирской области инфляция составила 5,2%, мы сравниваем показатель с апрелем прошлого года. Человек не может удержать в памяти цены на сотни товаров в течение года. Для этого нужно задаться целью посчитать личную инфляцию - записывать расходы или собирать чеки в течение года. Также можно воспользоваться калькулятором персональной инфляции на сайте Росстата.

- Вы говорите, что анализируете годовую инфляцию. Но разве не логично сравнивать цены с прошлым месяцем? Так можно быстрее заметить, если какие-то товары резко начнут дорожать.

- Если мы будем сравнивать цены с прошлым месяцем или с предыдущей покупкой, в наши субъективные расчеты войдет сезонность - овощи и фрукты дорожают зимой и весной, а нам кажется, что опять «все дорожает». Годовая инфляция помогает исключить фактор сезонности, а значит, оценивать темпы прироста цен более объективно.

КАРТОШКУ ПОКУПАЕМ ЧАСТО И ДЕШЕВО

- Какие-то товары и услуги дорожают, какие-то дешевеют, а в результате мы должны получить те самые около 5% инфляции, которые были в Новосибирской области в апреле. Но если капуста подорожала в 2,5 раза, то что-то должно было в 2,5 раза подешеветь? Есть ли такие товары и услуги?

- Капуста и валидол - только эти товары подорожали за год более чем в 2 раза. 84 из 500 товаров и услуг подешевели. Я уже называл яблоки, селедку и икру. Также дешевле, чем в прошлом году, стали картофель, огурцы, энергосберегающие лампы, смартфоны, аспирин. Росстат учитывает не только рост или снижение цены на товар или услугу, но и их вес в потребительской корзине. Вернемся к той же капусте - она занимает в структуре потребительских расходов жителей Новосибирской области меньше десятой доли процента. Доля расходов на подешевевшие картофель, огурцы или яблоки в разы выше. Цены на капусту выросли из-за ее недостаточного предложения. В прошлом сезоне сбор капусты снизился, а качество урожая не гарантировало длительных сроков хранения. Такая ситуация сложилась по всей стране.

- Какой сегмент потребительской корзины, образно выражаясь, сделал сегодняшнюю инфляцию - продовольствие, непродовольственные товары или услуги?

- В этом году мы наблюдаем более высокие темпы удорожания услуг. Свой вклад внесли услуги городского транспорта - с 1 декабря 2018 года выросла стоимость проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Подорожали авиаперелеты, туристические услуги. Услуги росли в цене вслед за произошедшим в прошлом году удорожанием топлива и ослаблением курса рубля. Значительно выросла стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами из-за новой системы вывоза и утилизации мусора.

МЕРЯЕМ ИНФЛЯЦИЯ ОЛИВЬЕ И БИГМАКАМИ

- Расскажите, потребительская корзина новосибирца и краснодарца отличаются? Понятно, что мы тратим больше, чем южане, на теплую одежду или отопление. Официальная статистика это учитывает?

- Да, конечно, Росстат принимает в расчет, на какие товары мы тратим меньше денег, на какие - больше. Соответственно, инфляция в Новосибирске отличается от краснодарской не только по темпам изменения цен, но и по структуре потребительской корзины. Эта структура индивидуальна для каждого из регионов России. Органы статистики анализируют данные расходов домохозяйств. Если говорить о продуктах, то жители Новосибирской области больше тратят на говядину и свинину, чем в среднем по России, но меньше - на мясо кур, больше - на мороженую и охлажденную рыбу, но меньше - на икру, больше - на сметану, но меньше - на йогурт. Играет роль и сибирский климат: мы больше денег тратим на зимние пальто и шубы, уголь и дрова, бензин.

- Постоянно повторяют, что цель Банка России - инфляция около 4%. Почему именно такая? Люди бы с большим воодушевлением восприняли цель 0% или даже -4%.

- Если мы знаем, что завтра, через месяц, через год товары будут дешевле, то сегодня постараемся сохранить деньги и купить товары позже. Возникает отложенный спрос, падает товарооборот, производитель затоваривается и снижает выпуск. Это может привести и к сокращению зарплат, и к безработице. Доходы населения снижаются, потребление сокращается еще больше и далее - по спирали. Цель 0% опасна тем же самым - на рынках отдельных товаров могут устойчиво снижаться цены, а за ними и производство.

С другой стороны, если мы хотим экономического роста и развития производства, то очевидно, что инфляция должна быть больше нуля, но не очень высокой. Иначе все будущие прибыли, выросшие зарплаты просто «съест» двузначная инфляция. Цель 4% диктует текущая структура экономики России и инфляция в странах, выступающих ее торговыми партнерами. Именно при постоянной инфляции около 4% будут расти инвестиции и производительность, а значит, и экономика в целом.

Следует также отметить, что Банк России при установлении цели около 4% ориентируется и на положительный международный опыт.

- В конце прошлого года по всем новостным каналам часто слышали странный термин «индекс оливье». Встречаются также индексы борща или гамбургера. Они как-то связаны с инфляцией и Банком России?

- Мы уже обсудили различия в потреблении жителей разных регионов, которые могут приводить к разным показателям инфляции. Такие же различия есть и между странами. Одним из способов сравнить инфляцию на разных территориях или покупательную способность местной валюты стал индекс бигмака, так как рецепт его одинаков во всех странах. Однако данный показатель вызывает много споров в рядах профессионального сообщества.

Индекс борща или оливье помогает оценить темпы прироста цен с помощью продуктов для конкретного блюда. Сложно судить, насколько индекс оливье или борщевого набора объективен при измерении инфляции. Но такие показатели населению ближе, чем набор из 500 товаров и услуг, который оценивает Росстат. Сделать инфляцию понятнее помогают индексы цен товаров и услуг к какому-нибудь празднику - новогодних подарков, цветов к 8 Марта, блинов к Масленице или кулича к Пасхе.