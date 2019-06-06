Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина

В Новосибирске состоится праздник, посвященный Иосифу Сталину. Его в центре города проведут коммунисты. Чествовать генералиссимуса будут в честь 140-летия со дня его рождения.

Эта дата прошла еще полгода назад, но именно летом партия отмечает «День правды» - это уже традиция. В этот раз организаторы объединили два праздника в один. Сталинский фестиваль будет работать в Первомайском сквере 8 июня с 14 до 22.30.

Месяцем ранее в городе появился бюст вождя.Фото: Даба ДАБАЕВ

Бывает, кто-то из людей в возрасте возмущается: «Вот Сталина на них нет!» Считайте, исполнено. В этот день генералиссимус явится собственной персоной. Не настоящий конечно – актер. Никого репрессировать не будет. А если попросите - может даже согласится на селфи с вами. Еще будут пионеры, они откроют праздник. И это – только начало.

- Праздник будет проходить на пятнадцати площадках. Они будут посвящены различным аспектам, посвященным биографии Сталина, Великой Отечественной войне, - рассказал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов.

Будут пионеры и сам Сталин: коммунист рассказал, что готовят на праздник, посвященный генералиссимусу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В России популярность Сталина растет, но понятно, что много и противников. Не устроят ли они провокаций? Наш собеседник считает, что такого не будет. А если кто-то желает побороться в словесном споре, их на дискуссионных площадках будет ждать «тяжелая артиллерия» - подготовленные историки.

Да, еще будет песня – «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Ее на празднике исполнят в форме флешмоба.

«Каждый должен стать Сталиным», - комментарий правнука вождя Якова Сталина на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Будет возможность пострелять в тире, будет представлена ретро-техника, будет каша в полевой кухне, детская площадка. Это праздник для всей семьи, можно прийти с детьми, поучаствовать в конкурсах, получить призы. Для молодежи – рэп-фестиваль, конкурс ди-джеев, барды у нас будут петь, - перечисляет Сулейманов.

Названия у площадок и мероприятий такие: «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали». Для самых юных – детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Еще во время праздника пройдет посадка деревьев. В конце – фейерверк.

«Должны быть и страшные сказки, а не только веселые», - Лена Ленина прокомментировала установку бюста Сталина. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Примечательно, что сталинский фестиваль состоится через месяц после торжественного открытия бюста вождя. Его представили горожанам в День Победы – 9 мая.