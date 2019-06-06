2019-06-06T09:11:14+03:00
Экономика

Общественников позвали на ремонт теплосетей

СГК начинает летние работы в Новосибирске, проконтролировать их ход могут все заинтересованные
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Генеральный директор СГК Степан Солженицын оценил запасы «умных» труб.Генеральный директор СГК Степан Солженицын оценил запасы «умных» труб.
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Степан Солженицын проверил состав так называемого неснижаемого запаса материалов. Сейчас на одном из самых крупных складов СГК в Новосибирске хранится 300 тонн труб большого (426 - 1020 мм) и мелкого (25 - 426 мм) диаметра. Кроме этого, заготовлены больше 200 единиц запорной арматуры (задвижки, краны, затворы), железобетонные изделия, отводы.

Материалы должны обеспечить первый этап капитальных ремонтов. Вторая очередь поставок запланирована на июнь - июль 2019 года.

Большую часть материалов энергетики на складах не хранят: поставщики доставляют их сразу на место ремонтов. Подобная логистика позволяет сэкономить время разгрузки и транспортировки комплектующих.

Как подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, материалы подвергаются тщательному входному контролю, все трубы имеют сертификаты соответствия, а запорная арматура при приемке проходит опрессовку для подтверждения качества.

Степан Солженицын оценил и запасы «умных» труб, которые уже применяются в Новосибирске. Такие трубы не только защищены предизоляцией от внешнего воздействия, подтоплений или токов, но и оснащены специальными датчиками, сигнал с которых поступает в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды. «Умные» трубы кладут в тех местах, где делать ремонт сложнее всего: на сложных развязках, под важными транспортными артериями.

По итогам совещания Степан Солженицын отметил, что оснащение и материальная база позволяют говорить о готовности к летней ремонтной кампании.

Степан Солженицын отметил, что оснащение и материальная база позволяют говорить о готовности к летней ремонтной кампании.

Степан Солженицын отметил, что оснащение и материальная база позволяют говорить о готовности к летней ремонтной кампании.

- Новосибирску сегодня уделяется особое внимание, за несколько недель испытаний здесь обнаружено 380 слабых мест на теплосетях, - сказал генеральный директор СГК. - Мы изыскали дополнительные средства не просто на текущий ремонт и исправление дефектов, а на плановую замену магистральных сетей. В чем разница? Первый вид работ можно назвать латанием дыр, а второй - реальные инвестиции в то, чтобы порывов было меньше. Мы перешли к качественным изменениям. В прошлом году ремонтов магистралей практически не было.

Степан Солженицын подчеркнул, что под особым контролем во время ремонтной кампании будут такие задачи, как координация работ с городскими властями по дорожной программе и своевременность благоустройства. Также он пригласил новосибирские подрядные организации активнее участвовать в конкурсах на проведение ремонтов и поручил расширить общественный контроль за работами в теплосетевом комплексе на всех этапах.

- Он должен быть более действенным и эффективным, - подчеркнул Степан Солженицын. - Мы приглашаем всех заинтересованных на ремонты, показываем, куда кладем трубы конкретно с этого склада. Чтобы люди могли быть уверены: те средства, которые уплачены ими в форме тарифов, реально используются здесь, сейчас, этим летом.

Напомним, на капитальные ремонты теплосетей в Новосибирске в 2019 году СГК направит 721 миллион рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование ремонтов увеличено почти в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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