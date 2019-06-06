Смартфон вместо репетитора: как лучше подготовиться к ЕГЭ

Для того чтобы получить высокий балл на экзамене, в ответах потребуется использовать дополнительную информацию, и интернет в этом незаменим. И если у родителей выпускников в свое время основным источником информации были учебные пособия или конспекты, то с появлением глобальной Сети доступны самые разные формы обучения (вебинары, видеоуроки, онлайн-тесты). Как считают педагоги, чем больше разных видов обучающих активностей, тем лучше усваивается материал (многие из преподавателей ведут собственные видеоблоги по предметам).

Психологи считают, что для тех выпускников, которые готовятся сами, а не с репетиторами (чаще всего такая помощь оправданна, если есть проблемы с пониманием определенного материала), гораздо лучше развиваются способности самостоятельно добывать знания, рационально распределяя свое время, а это пригодится в дальнейшей учебе в вузе.

Фото: Антон Баннов.

Еще одним важным элементом подготовки к ЕГЭ является обмен советами и полезными материалами в соцсетях. Это не только возможность снять психологическое напряжение в общении с «себе подобными». Например, в одной из самых популярных групп для подготовки к ЕГЭ можно ежедневно получать подборки рисунков, схем и другие удачные формы визуализации для лучшего усвоения материала, а также рекомендации специалистов, например, по тайм-менеджменту в ходе экзамена. Полезные «шпаргалки» можно сохранить на смартфон и пользоваться в том числе для повторения материала в любое время и без привязки к компьютеру. Там же регулярно выкладываются ссылки на бесплатные видеоуроки.

Анна Бондаренко, выпускница школы:

- Сейчас в интернете очень много полезных ресурсов, поэтому я нахожусь онлайн примерно 40% от всего времени подготовки к экзаменам. Тренируюсь в английском, быстром счете или грамматике русского языка с помощью онлайн-приложений в автобусе, на переменах или в свободное время. На моем смартфоне установлены приложения «Незнайка» (6+), «Решу ЕГЭ» (6+), «Грамотей» (6+). Это помогает тратить время более эффективно.

Фото: Антон Баннов.

Мария Сидоренко, студентка:

- В процессе подготовки к экзаменам я часто пользовалась мобильным интернетом, потому что это удобно. Когда готовилась к ЕГЭ по английскому, слушала в транспорте задания из части аудирования, проходила тесты. Так я не теряла время даже в пути. Интернет при подготовке к ЕГЭ, на мой взгляд, вполне может стать альтернативой занятий с репетитором. В Сети большое количество онлайн-тестов по всем предметам, куда входят вопросы прошлых лет или просто похожие на те, которые потом встретятся на экзамене. Решая их, можно неплохо набить руку. Сразу видишь ошибки: если это, например, тест по русскому языку, то в конце показывают верный ответ и даже правило по правописанию или пунктуации. Нырнув в интернет, можно больше почитать об этом правиле, отработать именно его и больше не совершать ошибку.

Психологи советуют чередовать подготовку по разным предметам (например, не сидеть весь день только над математикой) и, чтобы не наступило эмоциональное истощение, менять обстановку. Например, можно взять смартфон и отправиться в парк, чтобы посмотреть обучающий видеофильм. Считается, что хорошо визуализированная информация помогает лучше «уложить» в голове все прочитанное. К тому же такие занятия на свежем воздухе могут стать альтернативой прогулок, от которых многим выпускникам приходится отказываться из-за напряженного графика занятий.

В Сети большое количество онлайн-тестов по всем предметам, куда входят вопросы прошлых лет или просто похожие на те, которые потом встретятся на экзамене.

Для того чтобы на смартфоне быстро загружался вебинар или видеоурок, нужен непрерывный 4G-интернет.

«Билайн» в Новосибирской области за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ. За 2018 год компания на 70% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Скорость доступа позволяет комфортно смотреть видео, делиться в соцсетях с одноклассниками полезной информацией или постоянно оценивать свои знания с помощью обучающих интернет-ресурсов.