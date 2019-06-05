Повестка дня тридцать шестой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

1. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (второе чтение)

2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение)

4. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (первое чтение)

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

7. О внесении изменений в приложение 4 к Положению о предоставлении жилых помещений по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, принятому решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 255 (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207, Положение о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 (первое чтение)

10. О внесении изменений в Положение о Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, принятое решением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 470 (первое чтение)

11. О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 498 (первое чтение)

12. Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2018 год

13. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2016 – 2020 годы»

14. О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы»

15. О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет города Новосибирска от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

16. О назначении выборов мэра города Новосибирска

17. О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

18. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

19. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев