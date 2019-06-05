Уличный баттл на раскаленных турниках!

Пот, песок и напряжение мышц: уже четвертое лето подряд во дворе дома № 18 по улице Сибиряков-Гвардейцев в прямом смысле слова кипит спортивная жизнь.

В день открытия летнего сезона солнце старательно пекло, накаливая железные турники. Мощные спортсмены будто не чувствовали горячих прикосновений к горячему железу и сосредоточенно репетировали показательное выступление. Очередной пируэт вызывал всеобщее восхищение и долгие аплодисменты, представители старшего поколения, прикрывая глаза ладонью, восклицали: «О, батюшки!»

После яркого представления спортсмены провели фитнес-разминку. Уже хорошенько разогревшись, мальчишки и девчонки получили первые уроки по паркуру и воркауту.

Тренировочная база создавалась с учетом всех пожеланий спортсменов-экстремалов: площадка имеет сферическую форму - одновременно выступать и тренироваться здесь могут сразу несколько спортсменов. Помимо этого все расстояния так соотносятся между собой, что экстрим-стадион подходит и для профи, и для новичков.

Площадка для экстремальных видов спорта во дворе дома № 18 по улице Сибиряков-Гвардейцев - самая большая в России. Изначально на этом месте планировали поставить очередной торговый центр. Но депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов по просьбе жителей построил здесь спортивную площадку.

- Когда в 2014 году площадка открылась, тренировки здесь проводили опытные спортсмены. Теперь ребятишки, которые тогда обучались, выросли и сами стали наставниками, - отметил Александр Тарасов.

Александр Тарасов.Фото: Даба ДАБАЕВ

Как рассказывают сами спортсмены, особенность воркаута в том, что это одновременно эффектный и бюджетный вид спорта. В нем есть как легкие, базовые, так и сложные упражнения, но при желании технику может освоить каждый.

Для начала стоить изучить основные элементы. После объективно оценить свою форму - и с помощью подтягиваний на турнике, отжиманий на брусьях добиваться улучшения, ежедневно добавляя по одному разу в повтор каждого упражнения. Когда отжимания и подтягивания закрепятся в мышечной памяти, следует начинать делать упражнения с помощью одной руки и попытаться сделать первый облегченный выход, передний вис, выход на две руки. Слушайте свое тело и выполняйте те комбинации, которые лучше всего сказываются на вашей форме и не вредят здоровью. И еще - контролируйте технику выполнения, а не количество повторов.

- Истинный воркаут не гонится за медалями и кубками, цель - создать здоровое тело без помощи тренеров и специального оборудования. Главную роль играют воображение и дисциплина. Только повседневные тренировки, правильный настрой и всего час свободного времени способны поменять не только ваше тело, но и отношение к жизни, - делятся ребята.

Площадки для занятий паркуром и воркаутом появились и в других дворах Кировского района. Построены по наказам и обращениям местных депутатов. В федерации экстремальных видов спорта отмечают, что молодежному увлечению данными видами спорта уже 10 лет.

- Мы ходим по школам, рассказываем ребятишкам о паркуре и воркауте, чтобы приходили заниматься на наши площадки. Это все бесплатно. На стадионах работают инструкторы, а снаряды оборудованы с учетом норм безопасности, что в этих видах спорта особенно важно, - подчеркивают в федерации.