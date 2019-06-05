Когда диабет не приговор

В Новосибирске прошел масштабный театральный фестиваль «Триумф». Дети и подростки с особенностями здоровья выступили с музыкальными, театрально-поэтическими, спортивными и хореографическими номерами, объединенными в сценарий по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

ОБЩЕЕ ДЕЛО

«Триумф» объединил людей с сахарным диабетом из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Вологды, Хабаровска, Владивостока, Кургана и Томска. В этом году было принято более 500 заявок из разных регионов России. Мероприятие было поддержано депутатским корпусом. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов уже пять лет поддерживает этот проект. На празднике он выразил благодарность другим организаторам-общественникам:

- Сегодня для нас большой праздник - проделана колоссальная работа в объединении детей и молодежи с сахарным диабетом, которая была начата благодаря Анастасии Смолиной, руководителю общественной организации «Диалайф».

V Открытый всероссийский театральный фестиваль-конкурс «Триумф» проходит при поддержке Совета депутатов города Новосибирска. В этом году программу также поддержал Фонд президентских грантов.

Социализация, развитие, творчество для детей с диабетом - важная часть нормальной жизни, и это понимают на всех уровнях власти.

Ни для кого не секрет, что, по мнению специалистов, около 80% детей с особенностями развития не подходят под идеальный портрет среднестатистического ребенка. Задача депутатов - помогать органам власти не только давать ребятишкам полноценное образование, но и развивать их таланты.

Депутат Игорь Салов поздравляет детей с началом фестивального конкурса «Триумф».Фото: Даба ДАБАЕВ

ПЕРВЫЙ ШАГ НА СЦЕНУ

Некоторые ребятишки в силу особенностей здоровья выходили на сцену под руку с ведущими, творческими руководителями, однако это не помешало им поразить присутствующих своим дарованием. Можно ли сказать, что сахарный диабет - это образ жизни, и как с ним сосуществовать, объяснила руководитель общественной организации «Диалайф» Анастасия Смолина:

- У меня достаточно большой стаж сахарного диабета. Я считаю, что образ жизни можно выбрать самому, главное, как ты сам смотришь на свою болезнь, принимаешь ее или нет. Но однозначного мнения по этому вопросу нет. Я приняла это заболевание, но не принимаю диабет как образ жизни. Я живу своей общественной деятельностью.

Общественники помогают ребятам принять болезнь, делают мир вокруг радостнее. В команде «Диалайф» есть профессиональные психологи, которые знают, как найти подход к любому ребенку, а также действует очень сплоченный театральный блок. Его участники - молодые ребята, которые ведут работу по социальной адаптации и реабилитации детей и молодежи с сахарным диабетом.

По завершении фестивального конкурса участников наградили за самые зрелищные номера призами и дипломами. Когда дети находятся в окружении тех, у кого такой же недуг, у них не появляется чувство стеснения, они могут свободно сделать замер сахара. Они раскрепощены и свободны от предрассудков, поэтому улыбаются миру, которому идут навстречу, и каждый день для них становится триумфом.