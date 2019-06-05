«Билайн» и мэрия Новосибирска будут развивать цифровую экономику в городе

ПАО «ВымпелКом» представил директор по работе с государственными заказчиками Александр Шведов, мэрию Новосибирска - лично мэр города Анатолий Локоть.

Взаимодействие сторон коснется вопросов развития новых информационно-телекоммуникационных технологий в направлении построения «умного города» и инфраструктуры, в том числе транспортной, на территории Новосибирска, использования технологии анализа больших данных для решения задач повышения качества жизни и безопасности жителей, проведения городских опросов и других социально значимых мероприятий, а также для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения.

- «Билайн» обладает большим опытом и достаточными компетенциями, чтобы помочь решить данные задачи в одном из крупнейших городов страны как с социально-демографической точки зрения, так и с экономической. Например, ранее мы успешно реализовали схожие проекты на территории крупнейших российских агломераций. Сотрудничество с Новосибирском не только позволит применить лучшие практики (такие, как «умный квартал» Марьино в Москве), но и откроет новые возможности реализации государственной программы «Цифровая экономика на территории Сибири», - отметил Александр Шведов.

- Мы понимаем, что современная городская экономика не может развиваться эффективно без использования цифровых технологий, сетей интернета, в том числе беспроводного, элементов «умного города», - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Большой потенциал нашего сотрудничества находится в сфере использования технических данных для систем «умного города». Например, речь идет об информации, касающейся времени и скорости передвижения жителей по городу. Точность данных позволит настроить интеллектуальные системы управления транспортными потоками. Мы уже привлекаем операторов к установке «умных остановок». Поэтому убежден, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и перспективным.

«Билайн» активно развивает связь в Новосибирске и области. Так, в 2018 году оператор на 70% увеличил количество базовых станций 4G, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет: новые сооружения появились на 45 улицах города и в 21 локации пригорода и области. На сети «Билайн» в Новосибирске в тестовом режиме был запущен стандарт NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) - современная технология интернета вещей на сети. NB-IoT дает возможность подключить к сети большое число автономных устройств - например, медицинских датчиков, приборов энергопотребления, охранных систем, транспорта, устройств «умного дома».

Также в Новосибирске расположен один из центров компетенций компании в области сбора и обработки больших данных. Ранее «Билайн» заключил двусторонние соглашения с Сибирским отделением Российской академии наук (СО РАН) и научно-технологическим парком «Академпарк», в рамках которых будут организованы совместные исследования с применением Big Data по актуальным вопросам цифровой экономики, социальных процессов, обработки данных. С целью развития проекта при участии министерства образования Новосибирской области был запущен второй поток программы «Лаборатория Big Data» по подготовке магистрантов НГУ, НГТУ и СибГУТИ в области программирования и анализа больших данных в Новосибирске.