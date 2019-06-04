Tele2 дарит новосибирским абонентам билеты на «Счастье»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, дарит своим абонентам возможность бесплатно попасть на специальные показы киноальманаха «Счастье - это... Часть 2» в рамках совместного конкурса компании Disney и Tele2 «Кино по другим правилам». Гости премьерного кинопоказа в Новосибирске смогут пройтись по красной ковровой дорожке и получить бесплатный попкорн.

Кинопроект компании Disney «Счастье - это…» объединил семь историй о счастье в киноальманах, который выходит в широкий прокат 8 июня в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. В Новосибирске показы фильма «Счастье - это…» пройдут 8 июня в кинотеатре «Аура» (ул. Военная, 5) в 15.30 в зале № 1 и в 15.45 в зале № 7. Любой абонент Tele2 может заказать себе и двум друзьям билеты на премьерный показ фильма на официальном сайте проекта.

«Счастье - это…» - проект компании Disney в России, который дает начинающим режиссерам возможность осуществить мечту и снять кино для большого экрана. Tele2 поддержала этот проект, но в интересах абонентов объявила конкурс «Кино по другим правилам», в рамках которого дала абонентам шанс снять короткометражный фильм для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования.

В финал конкурса «Кино по другим правилам» попали пять человек из 120, чьи видеоролики были отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье - это…». В жюри вошли признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отобрали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Победители прошли трехдневное обучение в Московской школе кино, после чего защитили свои работы перед экспертами. Победителем и лучшим автором фильма стал абонент Tele2 из Санкт-Петербурга Николай Шишкин - народный режиссер снял одну из семи новелл киноальманаха «Счастье - это…».

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Tele2 всегда поддерживает стиль жизни и увлечения абонентов, будь то необычные виды спорта, творческие хобби или социальные активности. Специально для участников конкурса «Кино по другим правилам» мы собрали на портале проекта материалы, которые помогали создать качественную короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающие видео. Все финалисты смогли окунуться в настоящую кинематографическую среду, попасть на настоящую съемочную площадку и осуществить свою режиссерскую мечту.