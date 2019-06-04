Самострой будет снесен!

Приоритетной задачей для акционерного общества «Региональные электрические сети» является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области, обеспечение которого невозможно без профессионального обслуживания, а также ремонта и реконструкции электросетей. Для производства регламентных и ремонтно-восстановительных работ сотрудникам АО «РЭС» необходим постоянный беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства.

В целях безопасного функционирования электросетевых объектов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью граждан действующим законодательством предусмотрено установление охранных зон для объектов электросетевого хозяйства, а также строго регламентированы условия использования земельных участков, расположенных в пределах таких зон.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

НАША СПРАВКА

В соответствии с Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой организации юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений;

• размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

• складирование или размещение хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Специалисты АО «РЭС» осуществляют постоянный контроль за соблюдением требований законодательства в ходе проведения регулярных рейдов по охранным зонам. Однако несоблюдение правил охраны электрических сетей является достаточно актуальной проблемой в Новосибирске и области - в настоящее время зафиксировано несколько сотен нарушений в охранных зонах ЛЭП.

Подавляющее большинство нарушений - это самовольные постройки, в том числе индивидуальные жилые дома, хозяйственные и дачные постройки, а также коммерческие объекты (торговые точки, СТО и различные автосервисы). Кроме этого, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства зачастую размещают еще и гаражные комплексы, и склады материалов, и даже детские площадки.

Как правило, землевладельцы не удосуживаются обратиться в сетевую организацию за согласованием на строительство даже когда очевидно, что участок расположен в непосредственной близости от ЛЭП. Одним из примеров вопиющей беспечности собственников может служить жилой дом на улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска, при строительстве которого опора воздушной линии электропередачи оказалась внутри строения. Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований, а также создает угрозу прежде всего для самого лица, допустившего нарушение закона.

Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований.

Выявленные специалистами АО «РЭС» нарушения регистрируются и оформляются для последующего обращения в различные инстанции: администрации районов и населенных пунктов, надзорные и правоохранительные органы. Также в Обществе ведется систематическая претензионно-исковая работа по фактам нарушения правил охраны электрических сетей - энергетики вынуждены обращаться в суд с требованием о сносе незаконных построек в охранных зонах. За последние годы сформировалась устойчивая судебная практика, согласно которой размещение самовольных построек в охранных зонах электросетевых объектов признается незаконным, а сами постройки подлежат сносу за счет лиц, осуществивших их строительство.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Так, например, в 2018 году Октябрьский районный суд города Новосибирска удовлетворил исковое заявление АО «РЭС» о сносе самовольной постройки гражданина П., который, имея в собственности земельный участок «для ведения огородничества», не только использовал его для строительства жилого дома, но и возвел его в охранной зоне ЛЭП. Другое подобное решение было вынесено в начале 2019 года Дзержинским районным судом города Новосибирска. Гражданин А. возвел на своем садовом участке, находящемся в охранной зоне воздушной линии (ВЛ) электропередачи классом напряжения 110 кВ, целый комплекс строений: кирпичный дом, гараж и надворные постройки. За согласованием строительства в охранной зоне ВЛ данный гражданин в сетевую организацию не обращался. Суд вынес решение удовлетворить иск энергетиков, а гражданина А. обязал снести жилой дом и часть нежилых построек, расположенных в пределах охранной зоны воздушной линии электропередач.

Совсем недавно вступило в законную силу очередное решение суда о сносе незаконной постройки. На этот раз уже Советским районным судом было вынесено решение в отношении гражданина Б., который допустил сразу несколько нарушений. Он не только возвел постройку на не принадлежащем ему земельном участке, но и расположил сооружение одновременно в двух охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - подстанции ПС 110 кВ «Обская» и высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ К-17/18.

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Кроме того, здание, которое предприимчивый гражданин Б. использовал для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, построено непосредственно под проводами ВЛ 110 кВ. В итоге при размещении данной самовольной постройки были допущены многократные нарушения правил охраны электрических сетей, а также грубо нарушены технические требования правил устройства электроустановок.

При размещении данной самовольной постройки были допущены многократные нарушения правил охраны электрических сетей.

Важно понимать, что размещение самовольных построек в охранных зонах препятствует законной деятельности АО «РЭС» по эксплуатации и надлежащему техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, но главное - размещение самовольных построек может привести к неблагоприятным последствиям в виде возникновения аварийных ситуаций (пожаров, повреждений электросетевых объектов, длительным перерывам электроснабжения большого количества потребителей), причинения ущерба здоровью и имуществу граждан, в том числе самому нарушителю.

Детская площадка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Таким образом, нарушители правил охраны электрических сетей не только подвергли себя и других людей необоснованному риску для жизни и здоровья, но и понесут существенные убытки, так как обязаны снести самовольные постройки за свой счет и к тому же должны компенсировать судебные издержки.

Детская площадка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 и обращаться за получением согласования при строительстве любых сооружений в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства в соответствующий филиал АО «РЭС».