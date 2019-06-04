2019-06-04T09:17:46+03:00
Общество

Самострой будет снесен!

Суд удовлетворил требования АО «РЭС» о сносе самовольных построек в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства [фото]
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Жилой дом на улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска, при строительстве которого опора воздушной линии электропередачи оказалась внутри строения.Жилой дом на улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска, при строительстве которого опора воздушной линии электропередачи оказалась внутри строения.
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Приоритетной задачей для акционерного общества «Региональные электрические сети» является надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области, обеспечение которого невозможно без профессионального обслуживания, а также ремонта и реконструкции электросетей. Для производства регламентных и ремонтно-восстановительных работ сотрудникам АО «РЭС» необходим постоянный беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства.

В целях безопасного функционирования электросетевых объектов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью граждан действующим законодательством предусмотрено установление охранных зон для объектов электросетевого хозяйства, а также строго регламентированы условия использования земельных участков, расположенных в пределах таких зон.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

НАША СПРАВКА

В соответствии с Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой организации юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений;

• размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

• складирование или размещение хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Специалисты АО «РЭС» осуществляют постоянный контроль за соблюдением требований законодательства в ходе проведения регулярных рейдов по охранным зонам. Однако несоблюдение правил охраны электрических сетей является достаточно актуальной проблемой в Новосибирске и области - в настоящее время зафиксировано несколько сотен нарушений в охранных зонах ЛЭП.

Подавляющее большинство нарушений - это самовольные постройки, в том числе индивидуальные жилые дома, хозяйственные и дачные постройки, а также коммерческие объекты (торговые точки, СТО и различные автосервисы). Кроме этого, в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства зачастую размещают еще и гаражные комплексы, и склады материалов, и даже детские площадки.

Как правило, землевладельцы не удосуживаются обратиться в сетевую организацию за согласованием на строительство даже когда очевидно, что участок расположен в непосредственной близости от ЛЭП. Одним из примеров вопиющей беспечности собственников может служить жилой дом на улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска, при строительстве которого опора воздушной линии электропередачи оказалась внутри строения. Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований, а также создает угрозу прежде всего для самого лица, допустившего нарушение закона.

Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований.

Это является грубым нарушением не только правил установления охранных зон электросетевого хозяйства, но и градостроительных регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативно-правовых требований.

Выявленные специалистами АО «РЭС» нарушения регистрируются и оформляются для последующего обращения в различные инстанции: администрации районов и населенных пунктов, надзорные и правоохранительные органы. Также в Обществе ведется систематическая претензионно-исковая работа по фактам нарушения правил охраны электрических сетей - энергетики вынуждены обращаться в суд с требованием о сносе незаконных построек в охранных зонах. За последние годы сформировалась устойчивая судебная практика, согласно которой размещение самовольных построек в охранных зонах электросетевых объектов признается незаконным, а сами постройки подлежат сносу за счет лиц, осуществивших их строительство.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Гаражи в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Так, например, в 2018 году Октябрьский районный суд города Новосибирска удовлетворил исковое заявление АО «РЭС» о сносе самовольной постройки гражданина П., который, имея в собственности земельный участок «для ведения огородничества», не только использовал его для строительства жилого дома, но и возвел его в охранной зоне ЛЭП. Другое подобное решение было вынесено в начале 2019 года Дзержинским районным судом города Новосибирска. Гражданин А. возвел на своем садовом участке, находящемся в охранной зоне воздушной линии (ВЛ) электропередачи классом напряжения 110 кВ, целый комплекс строений: кирпичный дом, гараж и надворные постройки. За согласованием строительства в охранной зоне ВЛ данный гражданин в сетевую организацию не обращался. Суд вынес решение удовлетворить иск энергетиков, а гражданина А. обязал снести жилой дом и часть нежилых построек, расположенных в пределах охранной зоны воздушной линии электропередач.

Совсем недавно вступило в законную силу очередное решение суда о сносе незаконной постройки. На этот раз уже Советским районным судом было вынесено решение в отношении гражданина Б., который допустил сразу несколько нарушений. Он не только возвел постройку на не принадлежащем ему земельном участке, но и расположил сооружение одновременно в двух охранных зонах объектов электросетевого хозяйства - подстанции ПС 110 кВ «Обская» и высоковольтной воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ К-17/18.

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Кроме того, здание, которое предприимчивый гражданин Б. использовал для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, построено непосредственно под проводами ВЛ 110 кВ. В итоге при размещении данной самовольной постройки были допущены многократные нарушения правил охраны электрических сетей, а также грубо нарушены технические требования правил устройства электроустановок.

При размещении данной самовольной постройки были допущены многократные нарушения правил охраны электрических сетей.

При размещении данной самовольной постройки были допущены многократные нарушения правил охраны электрических сетей.

Важно понимать, что размещение самовольных построек в охранных зонах препятствует законной деятельности АО «РЭС» по эксплуатации и надлежащему техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, но главное - размещение самовольных построек может привести к неблагоприятным последствиям в виде возникновения аварийных ситуаций (пожаров, повреждений электросетевых объектов, длительным перерывам электроснабжения большого количества потребителей), причинения ущерба здоровью и имуществу граждан, в том числе самому нарушителю.

Детская площадка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Детская площадка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Таким образом, нарушители правил охраны электрических сетей не только подвергли себя и других людей необоснованному риску для жизни и здоровья, но и понесут существенные убытки, так как обязаны снести самовольные постройки за свой счет и к тому же должны компенсировать судебные издержки.

Детская площадка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

Детская площадка в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 и обращаться за получением согласования при строительстве любых сооружений в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства в соответствующий филиал АО «РЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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