«Многим это понравилось!»: новосибирцы сфотографировали полуголую девушку, которая выскочила на поле в финале ЛЧ

На финале Лиги Чемпионов зрителям досталось немного клубнички. В первом тайме, когда футболисты еще разогревались, на поле выскочила девица в купальнике.

Прыткая барышня была такой резвой, что охрана не сразу остановила красотку. Оказалось, бегала по полю Кинси Воланска — американская модель, в копилке которой несколько провальных фильмом. Зато теперь ее популярность может побить популярность футболистов. У Кинси тут же подскочили рейтинги в соцсетях — два миллиона подписчиков.

«Ее поймали буквально возле нас!»: фанаты рассказывают о Кинси Воланска, которую задержали на футбольном поле. Радио "Комсомольская правда"-Новосибирск" (98,3 FM) 00:00 00:00

Телезрителям, правда, не повезло. Чтобы не расповаживать подобных спринтеров, на официальных трансляциях принято избегать кадров с ними. А вот те болельщики, что восседали на трибунах, успели насмотреться на девушку в пикантном облачении. В числе довольных болельщиков оказался Денис Табаков, ведущий Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

— Я видел, как девочка эта выбежала с «дальнего углового». Ее поймали буквально возле нас. Болельщики подхватили визгом, свистом, многим это понравилось. Ее поймали, но лояльно к ней отнеслись. Вывели за трибуны и все, — делится впечатлениями Табаков. — При этом, когда девочка вырвалась на поле, трансляция футбольная не показывала ее. Реакция футболистов тоже такая, не обращают внимания. Стараются от нее отойти подальше, держат дистанцию. Кто знает, что у нее там в голове?

Болельщикам девушка понравилась, а вот футболисты держались от нее в стороне.Фото: Денис ТАБАКОВ

Бегала девушка не от того, что слишком хотелось устроит кросс с охраной. Скорее всего, в эти секунды на поле она занималась маркетингов. И, надо сказать, преуспела. На купальнике у Кинси красовалось название сайта Vitaly Uncensored, который девушка таким образом прорекламировала. Но куда смотрела охрана?

— В данном случае, возможно, все было профессионально подготовлено, — считает Табаков. — Потому что было очень много охраны. Охрана стояла по всему полю и смотрела не на поле, а именно на болельщиков. Я думаю, девочка готовилась и готовилась не одна.

Российские фанаты говорят, что организация ЛЧ хуже, чем ЧМ.Фото: Денис ТАБАКОВ

Кстати, по мнению новосибирских болельщиков, организация Лиги Чемпионов уступает тому, как был организованы игры Чемпионата Мира по футболу в России.

— Матчи Чемпионата Мира в России 100% были лучше организованы, чем финал Лиги Чемпионов. Причем, все матчи вне зависимости от того, в каком городе проходили. Здесь организация была, по меркам Чемпионата Мира в России, на троечку с минусом. И проход болельщиков на трибуны, и организация с билетами, организация питания на стадионе, информация, — считает еще один новосибирец, журналист Павел Ютяев.

Новосибирцы также отметили, что на стадионе практически все болельщики пили пиво. А вот ватерклозетов не хватало.

Ведущий Радио "Комсомольская правда"-Новосибирск" стал свидетелем необычного перформанса на футбольном поле.Фото: Денис ТАБАКОВ

— Пиво пили все. Но я не видел ни одной драки, не видел стычек. Все нормально общались. И после матча выходил болельщики и «Тоттенхэма», и «Ливерпуля», и, я так понял, они хорошо друга дуга знают, — поделился наблюдениями Денис Табаков. — Не хватало туалетов. И, например, английские болельщики, я так понял — непривередливые. Они моментально могли какой-то уголок найти и нужду свою справить.

Напомним, финал Лиги Чемионов прошел в Мадриде 1 июня. Победу со счетом «0:2» одержала команда Ливерпуля.