Новосибирский парк получил в подарок цветы разных стран мира

Жасмин - из Китая, хоста - из Японии, а лилейник - из Кореи. Все это теперь есть в центре города благодаря «Комсомолке» и нашему партнеру. Мы любим Новосибирск и хотим, чтобы он был красивым, комфортным и зеленым. Поэтому уже более 10 лет каждую весну устраиваем экологические акции. Стараемся проводить их в разных уголках мегаполиса. В этот раз мы приурочили акцию к 94-летию «Комсомолки» и вместе с партнером - компанией «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» - отправились украшать Центральный парк. Эту площадку выбрали не случайно.

На фото: Дмитрий Шарков, Галина Попова и Юрий Гордок.

- Во-первых, 2019-й объявлен Годом театра, а на территории парка расположен прекрасный музтеатр. Во-вторых, парк в этом году изменится, здесь появится один из самых больших в городе фонтанов. И мы тоже решили внести свой вклад в преображение территории, - говорит Галина Попова, директор Новосибирского филиала «Комсомольской правды».

Нашим зеленым подарком городу стали 20 кустов спиреи, 10 кустов хосты, лилейники, а также два куста сирени и жасмина.

Дружно взялись за дело.

Многие сотрудники «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» пришли в Центральный парк с семьей.

Восстановили парк за три дня

Партнер нашей акции - «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» - идею преобразить парк поддержал. Для этой международной компании защита окружающей среды - один из приоритетов в деятельности, которую она ведет в сфере устойчивого развития.

- Мы регулярно проводим экологические акции с участием волонтеров нашей компании: и организуем их сами, и присоединяемся к проектам наших партнеров, - отметил Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». - Предложение помочь парку стать более красивым, удобным и привлекательным для горожан нам понравилось, поэтому мы поддержали акцию.

За работу - с хорошим настроением!

Свое производство компания тоже старается делать максимально экологичным.

- Охрана окружающей среды является важной целью устойчивого развития Глобального договора ООН. Наша компания интегрировала эти цели в свою бизнес-стратегию, - подчеркнул Дмитрий Шарков. - В сфере экологии мы делаем упор на минимизацию отходов и воздействия на окружающую среду за счет сокращения выбросов углекислого газа и использования воды. Например, благодаря реализации программ энергосбережения и технического перевооружения российским табачным фабрикам «Филип Моррис Интернэшнл» в сравнении с 2010 годом удалось добиться снижения выбросов углекислого газа в 2015 году на 20% и сократить потребление воды в 2017 году на 16%. Сегодня мы реализуем инициативы, направленные на достижение еще более амбициозной цели - сократить к 2020 году выбросы углекислого газа на 30%. Наши фабрики, расположенные в Ленинградской области и городе Краснодаре, сертифицированы по всем международным стандартам с точки зрения экологии. Мы отдаем на переработку 95% всех отходов производства.

Нашим зеленым подарком городу стали 20 кустов спиреи, 10 кустов хосты, лилейники, а также два куста сирени и жасмина.

Все цветы и растения, которые мы посадили, - редких сортов.

Другой важный аспект в работе компании - это корпоративное волонтерство, когда весь коллектив компании берется за важное для города дело.

- Корпоративное волонтерство в сфере экологии является одним из важнейших направлений корпоративной социальной ответственности нашей компании. Системно заниматься экологическим волонтерством мы начали в 2016 году, когда 1700 наших сотрудников собрались в Сочи на большой конференции. В процессе организации мероприятия у сотрудников возникла идея сделать что-то полезное для той территории, где будет проходить конференция. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края нам предложили помочь восстановить Орнитологический парк на Имеретинской низменности, который затопило во время наводнения, - вспоминает Дмитрий Шарков. - Участники конференции за три дня высадили там 1400 деревьев и установили 32 скамейки. Это было только начало. Вернувшись в свои города, а наши офисы находятся более чем в 100 городах России, коллеги решили продолжать участие в волонтерских инициативах. Отвечая на инициативы наших сотрудников, например, в 2018 году - в Год волонтера - мы участвовали более чем в 30 экологических акциях в разных регионах. Сегодня с уверенностью могу сказать, что корпоративное волонтерство стало частью нашей корпоративной культуры.

Многие сотрудники «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» пришли в Центральный парк с семьей.

Редкие сорта спиреи, пузыреплодника, лилейника, немезии станут частью большой концепции по развитию парка.

Наша задача - сделать город по-настоящему зеленым.

Такого еще не было!

В Центральном парке благодарят всех участников акции, помогавших высадить десятки растений.

- Всем участникам акции приятно будет спустя несколько дней пройти и показать своим детям результаты большого труда, - уверен директор Центрального парка Андрей Былин. - Те растения, которые посадили участники «комсомольской» акции, станут частью большой концепции по развитию парка.

Еще мы подарили парку скворечники.

Некоторые цветы - редкость для городской черты, что стало еще одной изюминкой нашего проекта.

- Редкие сорта спиреи, пузыреплодника, лилейника, немезии, - перечисляет Лариса Шварц, агроном Центрального парка, - благодаря «Комсомолке» все это теперь у нас есть!

На фонарях в парке теперь висят красивые кашпо.

Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, тоже сказала добрые слова всем, кто помогал озеленить Центральный парк:

- Здорово, когда различные фирмы, тем более такие уважаемые и известные, как «Комсомольская правда», присоединяются к озеленению. Это больная тема, она у всех на устах, и наша задача - сделать город по-настоящему зеленым. Мы же заинтересованы в том, чтобы наш город развивался, и хорошо, что это понимает социально ответственный бизнес.

«Комсомолка» в свою очередь обещает, что мы и дальше продолжим делать наш город уютнее и комфортнее.