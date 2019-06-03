2019-06-03T09:48:52+03:00
Общество

Электротехническая атрибутика вызвала живой интерес на праздновании Дня защиты детей

Для всех посетителей была организована обширная выставка аварийно-спасательной спецтехники [фото]
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Образ энергетика примерили на себя десятки ребятишек.Образ энергетика примерили на себя десятки ребятишек.
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Уже несколько лет подряд акционерное общество «Региональные электрические сети» принимает активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Международного дня защиты детей. В этом году праздник, организованный Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, традиционно прошел 1 июня на площади у Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

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Праздничное настроение появлялось буквально с первых шагов по площадке - всем гостям мероприятия выдавали яркие фирменные воздушные шары и флажки АО «РЭС», за которыми порой выстраивалась живая очередь.

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Для всех посетителей была организована обширная выставка аварийно-спасательной спецтехники, частью которой стал и специализированный автомобиль филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС», укомплектованный разнообразными средствами защиты и оборудованием. Неподдельный интерес у детей вызвали не только яркие каски, огромные диэлектрические ботинки и перчатки, но и профессиональные инструменты электромонтеров. В итоге образ энергетика примерили на себя десятки ребятишек.

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Малыши и подростки - все гости праздничной площадки увлеченно слушали специалистов АО «РЭС», которые рассказывали о предназначении каждого элемента профессиональной экипировки, при этом обязательно напоминая основные правила электробезопасности с демонстрацией предупреждающих знаков и табличек.

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А чтобы информация об опасности электрического тока лучше запомнилась, энергетики использовали целый комплекс наглядных материалов - на площадке детям раздавали красочные буклеты и листовки-комиксы, а также показывали тематические мультфильмы на огромном экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН).

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Принимая участие в данном мероприятии, сотрудники АО «РЭС» каждый год обращают внимание на проблему детского электротравматизма, которая становится особенно актуальной с наступлением летних каникул. Чтобы во время отдыха дети и подростки избежали травм и других неприятностей, связанных с воздействием электричества, взрослые должны рассказывать о самых элементарных правилах обращения с электричеством и напоминать, что территория энергообъектов - не место для игр!

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В АО «РЭС» уверены, что знания о правилах электробезопасности, полученные на празднике, пригодятся всем без исключения - и детям, и их родителям. Желаем отличных летних каникул и, конечно же, отдыха без опасностей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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