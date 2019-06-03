2019-06-03T07:53:38+03:00
Общество

Tele2 проводит первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту

Tele2 Mobile Open Cup’19 пройдет с июня по июль в Москве, а финал состоится на фестивале Geek Picnic
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Призовой фонд турнира 1 200 000 рублей.Призовой фонд турнира 1 200 000 рублей.
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Tele2 предлагает геймерам играть и смотреть онлайн-трансляции на своем смартфоне на 4G-скоростях. Tele2 Mobile Open Cup’19 пройдет с июня по июль в Москве, а финал состоится на фестивале Geek Picnic. Профессиональные киберспортсмены и любители поборются за призовой фонд турнира в 1 200 000 рублей.

Следуя стратегии «Другие правила», оператор делает регистрацию на Tele2 Mobile Open Cup’19 открытой и бесплатной для всех желающих. Киберспортсмены будут соревноваться в трех популярных дисциплинах: PUBG Mobile (соло и дуэт), Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 1,2 млн рублей, а финал состоится на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах 13-14 июля.

Желающие попробовать свои силы в киберспорте должны зарегистрироваться на платформе Cyberhero c 1 июня. При этом Tele2 не ограничивает число игроков, которые хотят принять участие в масштабном турнире, однако борьба за главный приз развернется между абонентами Tele2. Онлайн-квалификации пройдут 21 июня – 9 июля. Игры плей-офф будут транслироваться с 1/8 финала на платформах Cyberhero, Twitch и «ВКонтакте». Онлайн-трансляции будут комментировать известные представители мира киберспорта: ведущие турниров, профессиональные стримеры и игроки.

В марте 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединила самые востребованные в киберсообществе сервисы. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и всех любителей киберспорта.

На платформе Tele2 пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тыс. руб. Cyberhero также работает как стриминговая платформа. Здесь геймеры создают собственные каналы: пользователи ведут онлайн-трансляции игр и размещают видео. Любой пользователь может смотреть онлайн-трансляции любимых игр в хорошем качестве, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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