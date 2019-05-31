Ты помнишь как все начиналось

5 июня в Новосибирске откроется передвижная фотовыставка, посвященная 45-летнему юбилею АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод». На выставке будут представлены исторические и современные фотографии предприятия и его продукции. Участие в торжественном открытии фотовыставки примут руководители Группы ЭПМ, представители правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и ветераны промышленных предприятий региона. Торжественное открытие фотовыставки состоится 5 июня в 11.00 в Первомайском сквере.

Продукция завода востребована во всем мире.

Передвижная фотовыставка, посвященная 45-летнему юбилею АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод», будет работать в Новосибирске до конца лета. Фотоэкспозиция будет представлена в Центральном округе, Ленинском, Октябрьском и Советском районах Новосибирска.

Новосибирский электродный завод - крупнейшее в России предприятие электродной промышленности с объемом производства 130 тысяч тонн продукции в год. Завод введен в строй 3 июля 1974 года.

Люди труда.

ЭПМ-НовЭЗ выпускает практически все виды электродной продукции (угольные электроды, катодные блоки, графитированные электроды, электродную массу, прокаленные материалы (нефтяной и игольчатый кокс), и ассортимент ежегодно расширяется. Продукция завода востребована во всем мире. Главные потребители - компании-производители первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов и стали России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

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НАША СПРАВКА

Новосибирский электродный завод входит в Группу ЭПМ. Группа ЭПМ - крупнейший производитель углеграфитовой продукции на рынке России и активный участник мирового рынка. Компания ведет бизнес в глобальном масштабе, поставляя до 50% продукции более чем в 60 стран мира. Группа входит в топ-5 крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции. На производственных объектах Группы работает около 4600 человек.