Субботник как повод договориться

«Я к ним - шаг, они от меня - два»

Вместе с работниками предприятия и спецтранспортом владелец месторождения Кучино вышел на субботник, который инициировали жители.

- Лично мы Константина Григорьевича не приглашали, просто сделали рассылку в прессе, - удивляются жители при виде гендиректора «Старицы». - Работы тут очень много, мы своими силами не успеем все убрать, поэтому помощи рады.

Жители признаются, уборку затеяли после того, как их всюду обвинили в том, что уникальная экосистема, которую они так защищали, на деле оказалась зловонным болотом.

Генеральный директор «Старицы» Константин Хоруженко ищет компромисс с жителями.

- Наш план - убрать мусор с дороги, которая соединяет Балластный карьер и микрорайон Левобережный. По этому пути бабушки ходят в поликлинику, а дети - в школу. Дорога загажена мусором, летом тут будет жуткая вонь, - рассказывает активистка, местная жительница Анастасия Сергеева.

Сейчас в борьбе за болото наступило затишье, по мнению Анастасии - временное.

Жители просят аудиенции мэра, но пока с ними встретился только его зам - начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Как говорят люди, из этого разговора никто ничего не вынес - поняли, что надо подождать, будет какое-то собрание по этому делу.

В то же время с предложениями к жителям приходит гендиректор «Старицы» - разработчик будущего карьера. Он, напротив, пытается найти компромисс с жителями, но местные от него бегают, общаться не желают.

- Я использую любую возможность, чтобы наладить контакт. Считаю своим долгом - договариваться, - подчеркивает гендиректор. - Жители вышли на субботник - я решил им помочь, хоть они это по-разному толкуют.

Уборку жители и «Старица» наводили на разных концах болота. Но это не помешало им в живом общении обсудить наконец острый вопрос: разработку песчаного карьера.

Уборку жители и «Старица» наводили на разных концах болота.

Прямой разговор

Сейчас вместо положенных 37 гектаров месторождения в свободной зоне доступа только 27 - 10 гектаров оказались недоступны из-за построек и охранных зон. По документам более 20 лет назад зона жилой застройки находилась за пределами границ участка недр. Анастасия Сергеева переживает за сохранность своего дома, ведь ее жилье стоит как раз на месте будущей разработки. Некие «свои специалисты» убеждают женщину, что песок будут «высасывать прямо из-под дома», из-за чего кирпичное строение, в строительство которого вложены все кровные, попросту рухнет. Жители убеждены: владелец участка гонится за прибылью, на людей ему плевать, а разрабатывать только часть карьера ему будет невыгодно.

- Треть недр - под нашими жилыми домами. На днях мы были на приеме у Кондратьева, он нам показывал схему: на участке недр расположены 15 домов, - говорит активистка.

- Что касается домов на участке… Вы же знаете, что мы не отрабатываем весь участок недр, - отвечает гендиректор. - Мы об этом уже много раз говорили, это зафиксировано в документах. В результате из-за того, что существуют эти постройки, мы просто уменьшили площадь разработки. Это, безусловно, потери, но запасов песка нам хватит.

Жители наконец-то лично рассказали гендиректору «Старицы» о том, что их беспокоит.

Жители только качают головой, поглядывают с недоверием.

- Я предлагал вам пообщаться с людьми, которые оказались в такой же ситуации, как и вы, например, в Старом Искитиме, или съездить на Северный объезд, где мы уже отработали карьеры. Вы можете у любого человека спросить, как мы работали, а еще - увидеть, как будет выглядеть водоем, - отмечает Константин Хоруженко.

Но активистка беспокоится не только по этому поводу. Женщина опасается, что разработка будет вестись слишком близко к ее дому. Как утверждает Анастасия, самое маленькое расстояние до ее дома - 21 метр.

- Мы сейчас переделываем технический проект, потому что было принято решение о сохранении дороги между Рионскими и Балластными переулками, а также отодвигаем склады песка и технологические проезды подальше от жилых домов. Со всей документацией ознакомим, особенно по тем параметрам, которые для вас так важны: насколько земснаряд приближается к строениям и насколько близко к жилым домам окажется сам водоем. У меня уже сейчас требуют некоторые данные, но они сырые, я уже говорил почему: окончательные цифры будут чуть позже, - пояснил Константин Хоруженко.

Работники предприятия убрали мусор с дороги, которая соединяет Балластный карьер и микрорайон Левобережный.

Пеняют на соседей

По мнению жителей, берега искусственного водоема просто осыплются. Подобное они наблюдают на примере двух ближайших карьеров, разработку которых ведет другая фирма.

- Вы говорите о чужом соседнем котловане. Там была допущена технологическая ошибка - рабочие залезли выработкой земснаряда под линию электропередач и сейчас не могут рекультивировать берег без того, чтобы не убрать линию ЛЭП. Мы таких ошибок не делаем. Я приглашал и продолжаю приглашать вас на те водоемы, которые отработали мы, - там берега стабильные. Они навсегда останутся такими, какие сейчас, потому что мы делаем пологий откос, - утверждает Константин Хоруженко. - Я вам могу показать все на чертежах. Ваши дома, Анастасия, никуда не денутся. И шансов на то, что они шевельнутся, - нет.

Неожиданно жители заявили, что разработка вообще может привести к «техногенной катастрофе». Они считают, опять же с подачи неизвестных экспертов, что местные почвы технически не подходят для разработок, здесь находится плывун - насыщенный водой грунт, который может разжижаться при воздействии на него. Константин Хоруженко начал разубеждать жителей: у него есть подтвержденные заключения экспертов - почва здесь нормальная, плывуна нет. Все документы на руках.

Также в беседе был затронут вопрос использования и содержания дороги, которая проходит по болоту. Гендиректор «Старицы» заверил, что спецтранспорт по ней ходить точно не будет.

Жители предположили, что это редкая саламандра, на деле - обычная ящерица, таких в Сибири множество.

На деле - обычный углозуб…

Вопрос об уникальной экосистеме мы решили задать представителям партии «Зеленые», которые также были на субботнике.

- Планируется некая экспертиза, чтобы выяснить, действительно ли здесь обитают исчезающие виды животных и растений. Существуют специальные организации, которые будут этим заниматься. У них есть свои рычаги, - считает Андрей Шамалев, помощник председателя экологической партии.

О ситуации на болоте он знает пока только со слов жителей: кипу документов изучают юристы. Но уже сейчас партийцы посчитали нужным вмешаться в ситуацию.

Вдруг дети нашли в кустах ящерку. Жители прервали диалог и с восхищением бросились рассматривать диковинку.

- Это саламандра, - предположили жители, поискав похожие картинки в «Википедии».

На деле оказался обычный сибирский углозуб, который широко распространен на сибирских болотах, саламандра же водится в Северной и Южной Америке, в Азии…

Главное: территория болота после этой встречи стала гораздо чище.

Гендиректор «Старицы» предложил заключить соглашение, где не только пропишут социальные обязательства по содержанию дорог и прочим пунктам, но еще и заложат штрафные санкции за нарушение документа.

Жители пока продолжают с недоверием относиться к увещеваниям Хоруженко. Уборку начали с разных концов дороги. Человек 20 из частных домов на южной стороне болота пришли на субботник, работали граблями, скидывали мусор в мешки. За ними медленно ехал грузовик, предоставленный партией «Зеленые». Сотрудники «Старицы» вместе с несколькими жителями Балластных переулков собирали мусор с противоположной стороны, два КамАЗа с погрузчиком шли следом. Главное, что двигались две эти группы людей навстречу друг другу, да и территория в результате стала гораздо чище.