Становиться ли крестным родителем, если сам в церковь не ходишь

Стоит ли соглашаться быть крестным, если сам в церковь не ходишь, не соблюдаешь правил? Вопрос кажется легким, но часто такие люди дают утвердительный ответ, просто чтобы не обидеть родителей. Мы спросили у отца Андрея Федорова, как стоит размышлять над этим вопросом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711914" frameborder="0"></iframe> Стоит ли становиться крестным родителем, если сам в церковь не ходишь.

В нашем совместном проекте «Комсомольской правды» и Новосибирской митрополии мы раскрываем ответы на многие вопросы. Темы стараемся затронуть разные, но в основном такие, что волнуют каждого. Поговорим о семье, о любви, об отношениях со старшими и детьми.

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