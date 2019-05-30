2019-05-30T15:11:20+03:00
Общество

Становиться ли крестным родителем, если сам в церковь не ходишь

На этот вопрос отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров
Екатерина КОМЯКОВА
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«Стать ли крестным?», - вопрос не легкий.«Стать ли крестным?», - вопрос не легкий.
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Стоит ли соглашаться быть крестным, если сам в церковь не ходишь, не соблюдаешь правил? Вопрос кажется легким, но часто такие люди дают утвердительный ответ, просто чтобы не обидеть родителей. Мы спросили у отца Андрея Федорова, как стоит размышлять над этим вопросом.

Стоит ли становиться крестным родителем, если сам в церковь не ходишь.

В нашем совместном проекте «Комсомольской правды» и Новосибирской митрополии мы раскрываем ответы на многие вопросы. Темы стараемся затронуть разные, но в основном такие, что волнуют каждого. Поговорим о семье, о любви, об отношениях со старшими и детьми.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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