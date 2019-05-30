ЭПМ-НовЭЗ впервые выступил на Спартакиаде трудовых коллективов предприятий Советского района

Ежегодное мероприятие было организовано заместителем начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Советского района Евгением Александровичем Горлановым.

Дебютное выступление электродчиков оказалось успешным: команда на равных состязалась с опытными соперниками и в нескольких видах спорта поднималась на высшую ступень пьедестала.

В волейбольном турнире заводчане завоевали серебро.

В волейбольном турнире заводчане завоевали серебро, в личном зачете первенства по настольному теннису - золото, а в командном - бронзу.

Для участия в спартакиаде на заводе впервые была сформирована команда по боулингу. Спортсменам ЭПМ-НовЭЗ удалось составить серьезную конкуренцию соперникам и в турнире по боулингу занять третье место.

В соревнованиях по гиревому спорту Новосибирский электродный завод занял командное первое место.

Футбольная команда ЭПМ-НовЭЗ одержала победу в турнире по мини-футболу. На групповом этапе заводская сборная встречалась с командами Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН, Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН и командой ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС». С двумя победами и одной ничьей ЭПМ-НовЭЗ занял первое место в группе и в полуфинале встретился с командой Института цитологии и генетики СО РАН. Встреча закончилась со счетом 1:0. В финале заводчане играли с командой Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти команда ЭПМ-НовЭЗ взяла верх и завоевала золото турнира.

В соревнованиях по гиревому спорту Новосибирский электродный завод благодаря усилиям гиревиков Павла Баера и Олега Лукьянова занял командное первое место. Также заводчане были первыми в зрелищных соревнованиях по перетягиванию каната и взяли бронзу в легкоатлетической эстафете.

Награждение победителей.

Успешный дебют сборной Новосибирского электродного завода в Спартакиаде трудовых коллективов предприятий Советского района показал, что заводчане могут на равных бороться с сильнейшими командами предприятий города Новосибирска. ЭПМ-НовЭЗ благодарит соперников за яркие эмоции и честную борьбу, а также выражает признательность заместителю начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Советского района Евгению Александровичу Горланову за предоставленную возможность участия в спартакиаде. Спортсмены электродного завода выступили с предложением провести межрайонную спартакиаду трудовых коллективов Советского и Искитимского районов, а также турнир по большому теннису на территории культурно-оздоровительного комплекса АО «ЭПМ-НовЭЗ».