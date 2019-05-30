Депутат Госдумы Дмитрий Савельев: Работа прокуратуры позволила защитить права миллионов граждан

Депутат Государственной думы Дмитрий Савельев, комментируя состоявшееся накануне в Госдуме выступление генпрокурора Юрия Чайки, посвященное защите трудовых прав граждан, отметил, что во всем, что касается защиты законности в трудовой сфере, российская прокуратура играет центральную роль.

- При содействии органов прокуратуры более чем полумиллиону работников было погашено 26 миллиардов рублей долгов по заработной плате только за прошлый год. На особом контроле у прокуроров находятся вопросы обеспечения занятости, в том числе молодежи и граждан предпенсионного возраста, - подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Савельев заявил, что и по другим направлениям работы органы прокуратуры совместно со структурами государственной власти и правоохранительными ведомствами принимают все меры для обеспечения прав граждан и интересов государства, конституционной законности и правопорядка.

По его словам, в народном рейтинге прокуратура лидирует по степени оказываемого ей доверия: почти половина граждан и две трети представителей бизнеса готовы обратиться в это ведомство за помощью в случае нарушения их прав, и прокуроры реально помогают миллионам россиян.

- За прошлый год в органы прокуратуры поступило около 4,8 миллиона обращений, причем многие из них касались защиты интересов жителей целых населенных пунктов и работников предприятий с многотысячными коллективами, - сказал депутат Госдумы. - Каждая пятая из поступивших жалоб была удовлетворена. А если добавить к этому, что на личный прием в прокуратуру пришло еще более миллиона человек (не считая выездов прокуроров на дом к ветеранам, пенсионерам и инвалидам), то станет очевидно, насколько ведомство ориентировано на помощь согражданам.

Парламентарий привел еще несколько красноречивых цифр, иллюстрирующих деятельность органов прокуратуры за прошедший год и подтверждающих его слова:

- По выявленным нарушениям антитеррористического законодательства в 2018 году прокуроры вынесли 65 тысяч актов реагирования, в результате чего более 40 тысяч сооружений и территорий оснащены видеокамерами и средствами досмотра, а количество экстремистских преступлений снизилось почти на 17% впервые за последнее десятилетие. В сфере защиты прав и интересов детей прокуроры подали в суды 77 тысяч исков, в том числе об оснащении средствами охраны учреждений образования и об оборудовании в них медпунктов, о создании дополнительных мест в школах и детсадах.

Также Дмитрий Савельев высоко оценил деятельность прокуратуры в борьбе с коррупцией.

- За год прокуроры выявили 74 тысячи нарушений соблюдения ограничений и запретов, установленных для государственных и муниципальных чиновников, что составило треть от всех установленных коррупционных нарушений. Органы прокуратуры направили в суды иски с требованием изъятия и обращения в доход государства незаконно приобретенной недвижимости и транспортных средств на сумму полмиллиарда рублей. Более половины исков судами уже рассмотрены и удовлетворены, - сказал он.

Кроме прочего, по прокурорским протестам за прошлый год было отменено 27 тысяч незаконных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей, а 200 уголовных дел против бизнесменов были прекращены как незаконно возбужденные. Всего же при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина за прошедший год прокурорами было выявлено и пресечено более 4 миллионов нарушений.

По словам депутата, это свидетельствует об огромной нагрузке, которую испытывают около 51 тысячи человек, несущих службу в органах прокуратуры.

- Сегодня в ведомстве сформирован высококвалифицированный кадровый состав, способный с максимальной отдачей отстаивать права граждан и интересы государства. Я считаю, что общество обязано отреагировать на это расширением соцпакета работников прокуратуры, что повысит престижность звания прокурора и обеспечит соблюдение работниками прокурорского надзора всех должностных и моральных аспектов их нелегкого труда, - заключил Дмитрий Савельев.