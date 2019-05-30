2019-05-30T09:43:33+03:00
Общество

МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым телевещанием жителей районов «вне цифры»

В рамках соглашения оператор обязуется обеспечить бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей 193 населенных пунктов НСО
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Телевидение сегодня является одним из основных источников информации.Телевидение сегодня является одним из основных источников информации.
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ПАО «МТС» и правительство Новосибирской области подписали соглашение о предоставлении доступа к просмотру 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов* без взимания абонентской платы. В рамках соглашения оператор обязуется обеспечить бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей 193 населенных пунктов Новосибирской области, расположенных вне зоны охвата цифрового эфирного ТВ.

Для получения доступа пользователю необходимо иметь специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора. Малообеспеченные семьи, проживающие в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного вещания, получат комплекты оборудования спутникового ТВ на специальных условиях – в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение оборудования. Чтобы получить компенсацию за комплект спутникового ТВ МТС, необходимо обратиться в центры соцобслуживания, предоставив документы, подтверждающие право на получение льгот, а также платежные документы на приобретенное оборудование.

Остальные жители области, проживающие вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, также смогут бесплатно смотреть 20 федеральных каналов, для этого им надо будет самостоятельно приобрести комплекты и подключить специальный тариф.

После установки оборудования пользователи получат возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, среди которых Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Домашний», «Карусель», СТС и другие.

Отключение аналогового телевещания в Новосибирской области произойдет 3 июня 2019 года. В результате без доступа к наземному эфирному ТВ-сигналу останется ряд населенных пунктов в 19 районах Новосибирской области, в том числе в Баганском, Кыштовском, Куйбышевском, Маслянинском, Северном, Сузунском, Чулымском, Усть-Таркском, Убинском и других районах области. Полный перечень населенных пунктов, социально незащищенные жители которых имеют право на бесплатный комплект СТВ, можно посмотреть здесь.

- Телевидение сегодня является одним из основных источников информации. Поэтому крайне важно, чтобы все жители области имели доступ к цифровому телевещанию. Соглашение с МТС поможет обеспечить жителей поселков и сел, находящихся вне цифрового сигнала, 20 бесплатными общедоступными телеканалами, гарантированными законодательством страны, — отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

- Мы понимаем социальную значимость задачи по обеспечению доступа к 20 основным федеральным каналам с помощью спутникового ТВ для жителей нашей области, которые будут его лишены в результате отключения аналогового вещания. У нас есть вся необходимая инфраструктура для этого и мы ценим доверие, которое нам оказало правительство, выбрав нас поставщиком услуг спутникового вещания, чтобы даже жители отдаленных населенных пунктов могли пользоваться современными технологиями и не были отрезаны от мира, — подчеркнул директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

НАША СПРАВКА

* Каналы первого мультиплекса: Первый канал, «Россия 1», «Матч!», НТВ, Пятый канал, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ; каналы второго мультиплекса: Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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