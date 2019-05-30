Ни дня без повреждения изоляции, обрыва проводов воздушных линий или механического повреждения кабеля

С установлением теплого времени года в Новосибирской области начались активные работы с применением различных видов техники на строительных и производственных площадках, а также на дачных участках и в районах частной жилой застройки. Именно в этот период энергетики чаще всего фиксируют случаи повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи, что приводит к массовым отключениям потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы.

За 2018 год на территории Новосибирской области специалистами АО «РЭС» было зафиксировано 292 случая повреждения ЛЭП, вызванных воздействием различных механизмов при проведении несанкционированных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. То есть практически ни дня в году не обошлось без повреждения изоляции, обрыва проводов воздушных линий или механического повреждения кабеля вследствие игнорирования такого понятия, как охранная зона линий электропередачи.

Действия безответственных производителей работ привели к тому, что суммарно за прошлый год без электроснабжения остались более 280 000 человек и около 800 социально значимых объектов в различные периоды времени.

Обрыв линии электропередач.

К сожалению, данная статистика пополняется ежегодно. С начала 2019 года произошло почти 100 инцидентов с нарушением правил безопасного проведения работ в охранных зонах ЛЭП, которые стали причиной аварийных отключений электроснабжения. Среди них и поваленное на воздушную линию дерево, которое задел трактор при проведении работ по расчистке площадки под строительство коттеджей, и порыв кабельной линии ковшом экскаватора при проведении работ по корчеванию пня в охранной зоне кабельной линии напряжением 10 кВ, и другие подобные происшествия.

Во всех случаях оперативные бригады АО «РЭС» прилагают все возможные усилия для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки. Но стоит отметить, что аварийно-восстановительные и ремонтные работы зачастую требуют достаточно больших затрат средств, материалов и человеческих ресурсов. Нередко для устранения последствий аварийных отключений, вызванных повреждением линий электропередачи, бригадам приходится добираться в труднодоступные места с использованием техники повышенной проходимости. Все это, безусловно, влияет на общее время устранения повреждений.

Приоритетной задачей АО «РЭС» является бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии. Поэтому в деятельности электросетевой организации большое значение имеет предупреждение случаев повреждения ЛЭП, в том числе при проведении различных видов работ.

АО «РЭС» в очередной раз напоминает, что в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических либо юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

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НАША СПРАВКА

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустарников;

• дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

• проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

• земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

• полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

• полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Повреждение высоковольтного кабеля.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

• размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

• складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;

• устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Помимо аварийных отключений электроснабжения социально значимых объектов и обычных потребителей существует масса трагических примеров, когда неосторожные действия привели к тяжелым последствиям для людей, работавших без разрешения либо нарушивших правила безопасности при работе в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.

Стоит также отметить, что в соответствии со статьей 215.2 УК РФ лица и граждане, виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, могут быть привлечены к ответственности в виде лишения свободы.

АО «РЭС» призывает соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 и обращаться за получением согласования осуществления действий в пределах охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи. Для получения решения о согласовании заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в пункт обслуживания клиентов соответствующего филиала АО «РЭС».