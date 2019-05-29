Таинство покаяние, включающее исповедь, многим начинающим путь к Богу христианам принять особенно сложно. В грехах иногда самому себе сложно признаться, а тут надо их вслух произнести, поделиться с другим человеком. Но в тоже время, это и облегчение, ведь покаяние - это получение прощения.

Вопрос «насколько серьезна тайна исповеди, что будет, если батюшка узнает о преступлении?» волнует многих, в том числе и просто любопытствующих граждан. Тем не менее, ответ не праздный. О том, насколько бережно относится священник к доверенным ему тайнам, рассказывает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/711580" frameborder="0"></iframe> Насколько серьезна тайна исповеди. Что будет, если батюшка узнал о преступлении? На вопрос отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропосдушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Фёдоров..

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