2019-05-29T08:43:59+03:00
Общество

Тайна исповеди: что будет, если батюшка узнал о преступлении

Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: насколько серьезна тайна исповеди? [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: насколько серьезна тайна исповеди?Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: насколько серьезна тайна исповеди?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Таинство покаяние, включающее исповедь, многим начинающим путь к Богу христианам принять особенно сложно. В грехах иногда самому себе сложно признаться, а тут надо их вслух произнести, поделиться с другим человеком. Но в тоже время, это и облегчение, ведь покаяние - это получение прощения.

Вопрос «насколько серьезна тайна исповеди, что будет, если батюшка узнает о преступлении?» волнует многих, в том числе и просто любопытствующих граждан. Тем не менее, ответ не праздный. О том, насколько бережно относится священник к доверенным ему тайнам, рассказывает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров.

Насколько серьезна тайна исповеди. Что будет, если батюшка узнал о преступлении? На вопрос отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропосдушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Фёдоров..

В нашем совместном с Новосибирской Митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы касаемся вопросов житейских, семейных, христианских, тех, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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