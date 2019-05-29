Сотрудники ЭПМ-НовЭЗ стали призерами чемпионата рабочих профессий - 2019 Группы ЭПМ

Участие в конкурсе приняли 24 профессионала, представлявших четыре предприятия Группы ЭПМ: Новосибирский электродный завод, Новочеркасский электродный завод, Челябинский электродный завод и ООО «Донкарб Графит».

Программа конкурса включала теоретические и практические задания в пяти номинациях: «Слесарь-ремонтник», «Электромонтер», «Электрогазосварщик», «Водитель погрузчика», а также в парной номинации «Машинист крана и стропальщик». Каждый участник прошел отбор на заводском этапе конкурса, поэтому на заключительном этапе в Новочеркасске сошлись лучшие из лучших.

Представители АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод» показали отличные профессиональные навыки и теоретические знания, заняв призовые места в каждой из пяти номинаций конкурса.

Серебро чемпионата завоевали:

• Максим Федосеев, номинация «Электромонтер»;

• Денис Кудряшов, номинация «Слесарь-ремонтник»;

• Наталья Кубашева и Иван Конопелько, номинация «Машинист крана и стропальщик».

Бронзу чемпионата увезли в Линево:

• Сергей Чуванов, номинация «Электрогазосварщик»;

• Юрий Назаров, номинация «Водитель погрузчика».

Чемпионат рабочих профессий Группы ЭПМ проводится с 2013 года для демонстрации и оценки компетенций специалистов рабочих профессий и обмена опытом. Поздравляем призеров чемпионата с достойным выступлением и желаем удачи на следующих конкурсах профессионального мастерства Группы ЭПМ.