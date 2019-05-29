2019-05-29T06:18:08+03:00
Общество

Сотрудники ЭПМ-НовЭЗ стали призерами чемпионата рабочих профессий - 2019 Группы ЭПМ

В Новочеркасске завершился конкурс профессионального мастерства Группы ЭПМ «Чемпионат рабочих профессий - 2019»
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Участие в конкурсе приняли 24 профессионала, представлявших четыре предприятия Группы ЭПМ: Новосибирский электродный завод, Новочеркасский электродный завод, Челябинский электродный завод и ООО «Донкарб Графит».

Программа конкурса включала теоретические и практические задания в пяти номинациях: «Слесарь-ремонтник», «Электромонтер», «Электрогазосварщик», «Водитель погрузчика», а также в парной номинации «Машинист крана и стропальщик». Каждый участник прошел отбор на заводском этапе конкурса, поэтому на заключительном этапе в Новочеркасске сошлись лучшие из лучших.

Представители АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод» показали отличные профессиональные навыки и теоретические знания, заняв призовые места в каждой из пяти номинаций конкурса.

Серебро чемпионата завоевали:

Максим Федосеев, номинация «Электромонтер»;

Денис Кудряшов, номинация «Слесарь-ремонтник»;

Наталья Кубашева и Иван Конопелько, номинация «Машинист крана и стропальщик».

Бронзу чемпионата увезли в Линево:

Сергей Чуванов, номинация «Электрогазосварщик»;

Юрий Назаров, номинация «Водитель погрузчика».

Чемпионат рабочих профессий Группы ЭПМ проводится с 2013 года для демонстрации и оценки компетенций специалистов рабочих профессий и обмена опытом. Поздравляем призеров чемпионата с достойным выступлением и желаем удачи на следующих конкурсах профессионального мастерства Группы ЭПМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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