Заблокировали счет: Сибирячка попала в неловкую ситуацию из-за долга по «коммуналке»

По статистике, за «коммуналку» в России не платит почти половина страны (40%). Отговорки у каждого свои: «забыл», «лень», «заплачу потом», «нет денег» или вовсе способ выражения протеста. Но, как любили поговаривать наши предки, долг платежом красен. Государство устало придумывать новые санкции в отношении должников. Сегодня можно испытать на себе действие кнута в самый неожиданный для этого момент. Часто не погашенный вовремя долг оборачивается для человека настоящим хождением по мукам: нет-нет да и промелькнет мысль, что лучше б сразу заплатил.

В столице без гроша…

В редакцию «Комсомольской правды» - Новосибирск» обратилась Людмила Сударь. Женщина долго и громко возмущалась: она попала в неприятную и даже нелепую ситуацию из-за того, что копила квитанции по «коммуналке».

Людмила отправилась в командировку в столицу. Сойдя с трапа самолета, сибирячка с удивлением обнаружила: на карте нет денег - списали в счет долга по «коммуналке». Наличных у женщины с собой не было: прогресс достиг того, что даже в троллейбусе или трамвае можно рассчитаться, приложив телефон, - так зачем носить с собой лишнее? Звонкая мелочь и мятые купюры уходят в прошлое.

Арифметика простая: у Людмилы было 65 тысяч рублей на счету, а долг за квартиру - 82 тысячи. Все деньги, что имелись, были списаны в счет долга. Все, что поступало вновь, также списывали.

- На работе - беготня, домой приходишь - с трудом вспоминаешь, как тебя зовут. Думала, потом все и внесу одним платежом, - пояснила сибирячка. - Я не могла уехать из аэропорта - пришлось занимать деньги у организаторов конференции. Было очень стыдно.

Такие ситуации, когда люди не платят по счетам и потом долго и упорно распутывают клубок последствий, треплют себе нервы, терпят неудобства, - не редкость.

Вот еще случай. Историей поделилась наша читательница Светлана Машнюк. В квартире проживает семья из трех совершеннолетних, все трое зарегистрированы по этому же адресу. Долг - 17 тысяч рублей. Деньги списывают со счета каждого жильца. И никто не спрашивает, живет ли человек в этой квартире. Итог закономерен: денег неожиданно не стало, а планы были другие. Светлана долго выясняла отношения с двумя другими зарегистрированными… Списать долг могут и со счета погашения кредита, а это уже просрочки и проценты по займу.

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Долг до суда доведет

Как не поломать финансовую лодку, наткнувшись на подводный риф? Совета спросили у специалистов Сибирской генерирующей компании.

Совет номер один: платить надо вовремя! Иначе - долг, пени, суд, а дальше можно только гадать, как дело обернется. Чаще всего взыскивают долги путем списания с карты или с помощью судебных приставов, которые внезапно приходят в гости и начинают описывать имущество. До этого лучше не доводить, ведь всегда можно договориться о «мировой» в досудебном порядке.

В СГК предупреждают: если дела запустить, то придется выплачивать не только долг, но еще и пени, и судебные издержки, и исполнительский сбор (а это не меньше 1000 рублей). Сумма набегает приличная. Далее исполнительные документы направляются в Пенсионный фонд, банки, а также службу судебных приставов. Это грозит тем, что нужную сумму удержат из зарплаты, с пенсии или любого другого дохода. Деньги на счетах в банках арестуют. Авто также попадает под арест.

Еще один неприятный нюанс: должник уже вряд ли похвастает, что загорал на заграничном пляже или был в командировке за пределами родины, так как за границу злостного неплательщика тоже не выпустят. Кстати, по мнению специалистов, эти методы - самые эффективные. Арест на транспорт и поездки можно наложить при долге от 10 тысяч рублей, если злостный неплательщик не реагирует на то, что у него есть задолженность.

Информацию о долге передают в Национальное бюро кредитных историй. После этого человек не сможет больше претендовать на заем. К тому же два года назад была упрощена процедура вынесения решения о взыскании задолженности, теперь суду достаточно подтверждающих документов о наличии основания и суммы задолженности - без заседаний, истца и ответчика.

В итоге человек узнает о решении не в свою пользу, как и Людмила Сударь, только когда со счета спишут деньги. И никто не будет слушать оправдания в духе «закрутился и забыл».

Рассрочка долга - реальность

В защиту должников чаще всего выдвигается аргумент: у населения денег нет. Кстати, это самый популярный ответ в опросе, устроенном «Комсомольской правдой» в соцсетях. Люди пишут:

- В магазинах все дорожает, как и «коммуналка», а зарплата не растет.

Судя по отчетности Росстата, реальные доходы населения неуклонно снижаются уже четыре года подряд. Денег на другие обязательства стало не хватать, и человек расставляет приоритеты. У каждого они свои. Уплата коммунальных платежей в приоритете не у всех, и некоторые граждане отодвигают ее на потом. Но «потом» наступает редко, а стопка платежек растет...

Александра Головина, начальник управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц.

Как отмечают в СГК, компания готова идти навстречу, когда видит, что человек хочет решить ситуацию, но у него есть реальные существенные проблемы.

- Тут важен особый подход: нужно оценивать каждую конкретную ситуацию, - комментирует Александра Головина, начальник управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц. - Помимо серьезных мер, мы предлагаем потребителю вместе рассмотреть возможность гашения долга, не уходим в сторону. Необходимо внести половину, а на остальную сумму даем рассрочку на три месяца.

Важно, что, когда заключен договор рассрочки, начисление пеней приостанавливают. Кстати, текущие платежи не входят в рассрочку: их необходимо вносить в срок, а именно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

- Также возможны варианты индивидуальных условий, - отмечают в СГК. - Опять же все зависит от ситуации. Для заключения рассрочки необходимо обратиться лично в офис по адресу: улица Фрунзе, 226/1. С собой нужно взять паспорт и квитанцию об уплате первоначального взноса.

Ресурсоснабжающая организация готова идти навстречу потребителям, в ответ просьба одна: строго соблюдать условия и график внесения платежей по рассрочке, иначе соглашение прекратит действовать, а долги будут взыскивать через суд. Еще одно предупреждение: если по должнику уже есть судебное или исполнительное производство - лояльный вариант отпадает.

Возможно так, что вариант поэтапного гашения и рассрочки не подходит на предложенных условиях, тогда можно позвонить по телефону (383) 289-29-09 и договориться о единоразовом платеже. После уплаты согласно договоренности человеку перезвонит сотрудник компании для уточнения дальнейших выплат.

- В обоих случаях плюс в том, что компания знает о стремлении человека погасить долг, - подчеркивают в СГК. - Должник может постепенно решить свою проблему без суда, а это значит - без нервотрепки и лишней траты денег.

Кстати, для тех, кто, как и Людмила, живет «быстро и энергично», предусмотрены моментальные варианты уплаты: отопление и горячую воду можно оплатить с помощью мобильного приложения СГК.

Как показывает практика, есть и те, кто принципиально игнорирует платежки. В основном это люди, которые заподозрили ошибку в начислении или сомневаются в качестве услуги. Но и тут, как говорят в СГК, можно цивилизованно поговорить о проблеме и решить ее законным способом, не создавая себе дополнительных сложностей.

НАША СПРАВКА

Удобные способы уплаты

• Мобильное приложение СГК (для устройств, работающих на базе Android OS и iOS)

• В интернете и на сайтах:

ООО «Сибирская генерирующая компания»

ЗАО «УК «СПАС-Дом»

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

ПАО «Сбербанк» («Сбербанк Онлайн», «Автоплатеж»)

• В платежных кабинетах Faktura.ru и Kvartplata.ru