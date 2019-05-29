2019-05-29T07:53:45+03:00
Общество

Капремонт: деньги есть - качество хромает

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам депутаты рассмотрели вопросы обеспечения жильем молодых семей, температурный режим подачи горячей воды в жилые дома, а также итоги отопительного сезона
Людмила КАМБУЛОВА
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Фонду модернизации ЖКХ рекомендовали усилить контроль за качеством работ.Фонду модернизации ЖКХ рекомендовали усилить контроль за качеством работ.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Квартирный вопрос для молодых семей актуален во все времена. Маленькая жилплощадь, дети, небольшие зарплаты, декреты - многим все это вкупе не позволяет приобрести квартиру необходимой площади. Поэтому программа по обеспечению жильем молодых семей в свое время стала настоящим прорывом.

УСИЛИТЬ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ

Государственные субсидии выделялись тем, кто мог подтвердить статус молодой семьи и недостаточный доход. Все, что требуется, - собрать документы, встать в очередь и ждать сертификат. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, изучив итоги реализации программы в регионе за прошлый год, остались не очень довольны.

Председатель комитета Евгений Покровский отметил, что в докладе заместителя министра исполнение мероприятий представлено исключительно в процентах от запланированного.

- Я бы хотел, чтобы вы говорили четко: из 270 многодетных малоимущих семей, стоящих на учете, за отчетный период жильем обеспечены 24 семьи. 24 из 270! Оперируйте конкретными цифрами, поскольку процентные соотношения порой не дают полной картины! - обратился к докладчику Евгений Покровский.

Также депутат отметил, что министерству строительства необходимо усилить работу по лоббированию интересов Новосибирской области на уровне федерального центра.

С докладом на тему оптимальной температуры горячей воды, подаваемой в многоквартирные дома, выступил зампредседателя комитета Олег Сметанин:

- Жители прибрежной части города в прошедшем холодном сезоне жаловались на высокую температуру отопления, которая превышала 28 - 30 градусов. В итоге за перегрев только одной квартиры жильцу приходит счет на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей - в масштабах города это огромные цифры.

ПАМЯТНИК РЕМОНТИРУЮТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Еще одна проблема, затронутая на заседании комитета, - качество ремонтных работ в многоквартирных домах. Конкретные цифры назвала директор регионального Фонда модернизации и развития ЖКХ Татьяна Кожевникова. В 2018 году капремонт затронул 923 дома, это на 29 домов больше, чем за прошлый период. В целом на работы потрачено 2,3 миллиарда рублей. Собираемость платы с населения - почти 88%.

Парламентарии по-разному оценили годовые итоги. Начиная с традиционной «удовлетворительно» - от члена попечительского совета Фонда Дмитрия Козловского и заканчивая «критически» - от Олега Сметанина:

- Программа рассчитана на 30 лет. А при таких темпах работы - на 145 лет. Вы говорите, дом сделали, а на самом деле выполнили на доме какие-то виды работ. Это разные вещи.

Депутаты акцентировали внимание на еще одной проблеме - недостаточное качество выполняемых работ. Яркая иллюстрация - ремонт дома по адресу: улица Шишкова, 2, в городе Куйбышеве. Здание относится к категории исторического наследия. Но, даже делая скидку на сложность ремонтных работ на таких объектах, ситуация из ряда вон. В 2018 году, когда депутаты выезжали в Куйбышев, ремонт этого дома длился уже три года. Нынче уже четвертый год как ремонтируют крышу здания.

По итогу работы комитета Фонду модернизации и развития ЖКХ рекомендовано усилить контроль за подрядчиками и качеством работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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