АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей на нескольких десятках улиц Новосибирска и районов области

Поэтому ежегодно в Обществе в рамках инвестиционной программы реализуется целый комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей на территории всего региона.

Особое внимание уделяется модернизации электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснабжение бытовых потребителей (населения). Одним из последних примеров может служить реализация проекта реконструкции воздушной линии электропередачи по улицам Национальной, Куприна, Гладкова, Суркова в Дзержинском районе Новосибирска.

С целью повышения надежности электроснабжения выполнен проект по реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ, для которых был предусмотрен целый комплекс мероприятий. Данный проект включен в инвестиционную программу АО «РЭС», которая затем была утверждена министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Реконструкция ВЛ 10 кВ в Кудряшах.

В ноябре 2018 года были завершены все работы, предусмотренные проектом, в том числе:

• установлена дополнительная комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН-10/0,4 кВ проходного типа с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок в районе пересечения улиц Куприна и Трикотажной;

• выполнен монтаж кабельной линии 10 кВ общей протяженностью 0,3 км для питания дополнительной КТПН-10/0,4 кВ;

• осуществлена замена 66 деревянных опор на железобетонные;

• проведена замена голого провода ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2 км на самонесущий изолированный провод, который имеет ряд существенных преимуществ - позволяет значительно снизить риск короткого замыкания, имеет высокую пожароустойчивость, препятствует налипанию мокрого снега и образованию наледи за счет физических свойств диэлектрика, исключает возможность самовольных подключений путем наброса;

• выполнено перераспределение части нагрузки от действующей трансформаторной подстанции ТП-1912 на вновь установленную КТПН.

Выполнение всех этих мероприятий позволило повысить качество передаваемой потребителям электроэнергии, а изменение схемы электроснабжения увеличило надежность электрических сетей 10-0,4 кВ в данном районе.

Таким образом, в результате реконструкции объектов электросетевого хозяйства улучшаются их технико-экономические показатели, создаются условия для подключения новых потребителей за счет увеличения проектной мощности сети и протяженности линий электропередачи.

Реконструкция ВЛ 10 кВ в Дзержинском районе.

В связи с ежегодным ростом потребления электрической энергии, обусловленным активным развитием города Новосибирска и районов области, АО «РЭС» продолжит реконструкцию электрических сетей 10-0,4 кВ на территории региона и в 2019 году. Работы в рамках реализации инвестиционной программы коснутся многих улиц в Новосибирске (улицы Связистов, С. Шамшиных, Державина, Сурикова, 2-я Юргинская, Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Добролюбова, Ивлева, Слюдянка, Штормовая, Находка, Снежная, Московская, Ватутина, Бурденко, Есенина, Шамшурина, 1905 года, Ленская, 1-й переулок Седова и др.). В Новосибирской области мероприятия будут выполняться в ряде населенных пунктов, среди которых с. Боровое, р. п. Сузун, р. п. Маслянино, р. п. Дорогино, г. Барабинск, г. Черепаново, г. Искитим, г. Бердск и др.

Кроме того, в ближайшее время будут развернуты масштабные работы по реконструкции электрической подстанции ПС 35 кВ Барлак, находящейся в пос. Октябрьский, и ряда других объектов, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирска и районов Новосибирской области.

Важно понимать, что технология выполнения работ по реконструкции предусматривает обязательное отключение электроснабжения для обеспечения безопасности персонала. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии.

Реконструкция ВЛ 10 кВ в Кудряшах.

АО «РЭС» призывает граждан с пониманием отнестись к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения в рамках проведения реконструкции и ремонта объектов электросетевого хозяйства и проявить терпение до окончания работ. Ведь все мероприятия по реконструкции выполняются прежде всего в интересах потребителей - с целью повышения качества и надежности электроснабжения.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» информирует управляющие компании или ТСЖ, а также публикует данную информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области.