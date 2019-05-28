Дом с видом на реку: где живут чиновники, студенты и семьи с детьми

Территория между станциями метро «Октябрьская» и «Речной вокзал» получила развитие в начале 2010-х. В какой-то момент даже предполагалось, что здесь будет сити - место, где располагаются головные офисы крупных корпораций. Однако микрорайон получился гораздо более привлекательным для чиновников среднего звена - сказалась близость Облсовета, Федерального казначейства, Генпрокуратуры и налоговой инспекции. Владельцы квартир в ЖК Маковского, который сдали в конце 2018 года, отмечают, что среди них есть и студенты - учащимся РАНХиГС комфортно жить рядом с альма-матер.

Свободных площадей почти нет, но квартира в пентхаусе с бесплатной террасой пока в продаже.

В двухстах метрах от нового комплекса расположен крупный торговый центр «Мегас», на Октябрьской магистрали - популярный у горожан «Бахетле». Две станции метро (в том числе «Речной вокзал»), а также остановка легендарного 13-го трамвая решают проблему вечных пробок в центре города: даже в час пик сюда легко добраться. Особенно рады экологичному транспорту родители учеников 12-го лицея: старшеклассники ездят на занятия самостоятельно.

- Изначально мы рассматривали другой дом рядом со школой, - рассказывает Ольга Карелина, мама двоих детей (зимой семья заселилась в ЖК Маковского). - Но там нас испугало большое количество квартир на площадке - мне казалось, что я в общежитии нахожусь: длинный, узкий коридор, по бокам множество дверей, и планировки все неудачные. А в Маковского мне сразу понравились большие холлы, всего четыре квартиры на этаже, не ждешь лифт, как в высотках, пока он соберет всех желающих. Все сделано для людей.

Благоустроенный двор.

Ольга отмечает и приятное соседство с ГПНТБ, где есть даже издания 2018 и 2019 годов:

- Я случайно, еще будучи в декрете, зашла туда - теперь постоянно беру детям книжки на два-три месяца.

Еще осенью компания «Сибирьинвест» привела в порядок дорогу к академии, установила фонари и высадила рослые ели. Теперь даже жители окрестных домов прогуливаются по вечнозеленой аллее.

С последних этажей ЖК Маковского открывается головокружительный вид на левый берег, реку, стянутую тремя мостами, и садящиеся самолеты. Архитекторы, оценив эффектность такой панорамы, предусмотрели в некоторых квартирах оконные порталы, занимающие почти всю стену и обеспечивающие максимум естественного освещения.

Еще осенью компания «Сибирьинвест» привела в порядок дорогу к академии, установила фонари и высадила рослые ели.

Еще одна особенность верхних этажей - большие площади квартир и высокие потолки, более 3 метров. В продаже остались две трехкомнатные, размером 75 квадратных метров, и одна пятикомнатная квартира площадью 109 квадратов. Жемчужина дома - четырехкомнатная квартира в пентхаусе. Огромная терраса, размером с полноценную комнату, не входит в ее стоимость и достанется будущему покупателю в подарок.

Для владельцев машин имеется подземный двухуровневый паркинг на 64 автомобиля.

Для владельцев машин имеется подземный двухуровневый паркинг на 64 автомобиля. В остальном здание очень похоже на проекты «Сибирьинвеста»: в части квартир предусмотрены три полноценных санузла, чтобы не создавать «пробки» по утрам, когда все домочадцы собираются на учебу или работу; подъезды имеют два выхода - один к внешнему периметру улицы, где паркуются машины, другой во двор, где расположены детская площадка и зона для футболистов; тихие«поющие» лифты спускаются прямиком в подземный паркинг, а двор засажен крупномерными елями, липами и мелкими кустарниками.