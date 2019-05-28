2019-05-28T10:13:19+03:00
Происшествия

ГБР приезжают быстро

В сводках Агентства безопасности «Гвардия» за минувшие выходные дни превалируют драки и кражи
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Группы быстрого реагирования оперативно прибывали и пресекали правонарушения. Время их прибытия, как и положено по внутреннему нормативу, не превышало 7 минут.Группы быстрого реагирования оперативно прибывали и пресекали правонарушения. Время их прибытия, как и положено по внутреннему нормативу, не превышало 7 минут.
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24 мая в ночном баре на Вокзальной магистрали в 6.36 между посетителями началась драка. Охранник и бойцы группы быстрого реагирования разняли молодых людей. С разрешения администрации они остались в баре. Повторный вызов из заведения поступил в 7.15. Те же парни начали драться вновь. «Гвардейцы» задержали их и передали сотрудникам полиции.

25 мая в 22.41 драка произошла неподалеку от пивного магазина на улице Пролетарской. В этот самый момент к магазину подъехала группа быстрого реагирования АБ «Гвардия». Увидев вооруженных сотрудников охраны, хулиганы разбежались.

26 мая в 15.34 в магазине «Горожанка» в Горском микрорайоне мужчина пытался украсть две бутылки водки, две бутылки коньяка, несколько упаковок кофе и шоколада. Был задержан группой быстрого реагирования, передан сотрудникам Ленинского РОВД. Как выяснилось, похитителю 56 лет, ранее судим.

26 мая в 17.10 кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине «Пятерочка» на улице Блюхера. Как выяснилось, служба безопасности магазина проверяла время прибытия группы быстрого реагирования охранного агентства. Экипаж ГБР «Гвардии» прибыл в нормативное время.

26 мая в 18.39 в супермаркете на площади К. Маркса группой быстрого реагирования «Гвардии» была задержана 15-летняя девочка, похитившая три шоколадки на сумму 500 рублей. Товар возвращен в магазин, задержанная передана сотрудникам полиции.

26 мая в 4.07 около входа в ресторан «Чучвара» на Вокзальной магистрали произошла драка. По прибытии ГБР участники разбежались. Материальный ущерб заведению не причинен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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