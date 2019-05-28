Север Новосибирска выполняет план по дорогам

Два года назад новосибирцам представили план по развитию дорог в северной части Новосибирска - в микрорайонах Стрижи и Родники. Его реализация постепенно исправляет ситуацию на одном из самых перегруженных направлений городского трафика.

Территория растущей доступности

Транспортная доступность - принципиально важный вопрос для новосибирцев. Все соцопросы показывают, что мало какие проблемы могут сравниться с беспокойством горожан из-за пробок. Особо внимательно загруженность маршрутов изучают те, кто выбирает место жительства.

Горожане привыкли, что в утренних обзорах пробок на радио первые места по упоминаемости обычно держат улицы, связывающие город с северными территориями, - Кедровая, Объединения, Б. Хмельницкого, Мочищенское шоссе. Но постепенно ситуация меняется. Те, кто ездит этими маршрутами, могут подтвердить, что там, где еще два-три года назад приходилось стоять в пробке, сегодня уже удается двигаться, пусть пока и не так быстро, как хотелось бы. А тех, кто курсирует здесь каждый день, все больше.

- Север Новосибирска остается наиболее перспективным направлением городского развития, - считает депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи» Илья Поляков. - Здесь появляются новые предприятия, развивается инфраструктура. Растут новые жилые комплексы, в которых жить комфортнее, чем в зажатой старой городской застройке.

Илья Поляков, депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров Группы компаний «Стрижи».

К развитию инфраструктуры «Стрижи» приложили руку, за несколько лет преобразив до неузнаваемости территорию, ранее известную как Карьер Мочище. Расселили старые бараки, построили новые улицы, благоустроили скверы. Микрорайон более чем с 50-летней историей сейчас выглядит как новенький, а по сути он такой и есть. С нуля здесь построены не только десятки кирпичных многоэтажек, но и большая часть инфраструктуры - социальной, транспортной, торговой.

- Было время, когда многие горожане считали Стрижи далекой окраиной, откуда сложно выбираться даже за элементарными покупками первой необходимости, - вспоминает Поляков. - Первые жители микрорайона хотели получить качественное жилье подешевле и за это готовы были мириться с фактором отдаленности. Сейчас сюда переезжают уже не ради экономии, а с целью повышения качества жизни. В плане инфраструктуры микрорайон стал центром шопинга для всей округи. В торговый центр с фермерским рынком, который мы построили, приезжают за покупками даже из центра. А в плане транспортной доступности Стрижи могут дать фору многим развивающимся микрорайонам.

Дорожная карта в работе

Дорожные вопросы компания-застройщик решала вместе с городскими властями в режиме частно-государственного партнерства. Обустроив улицы внутри микрорайона, взялись за подъездные маршруты. Реконструкция Мочищенского шоссе, значительно увеличившая его пропускную способность, стала проектом общегородского значения. Благодаря этому время в пути от площади Калинина до Стрижей заметно уменьшилось.

Жилой комплекс Северная Корона.

В феврале 2017 года руководство «Стрижей» представило более амбициозные планы.

- В то время мы уже строили новые жилые комплексы в Родниках, необходимо было решать вопросы транспортной доступности. Объединили усилия не только с городским властями, но и с коллегами из компании «Энергомонтаж», - комментирует Поляков.

На пресс-конференции руководители «Стрижей» вместе с председателем комиссии по городскому хозяйству Игорем Кудиным заявили несколько проектов, нацеленных на решение дорожных проблем севера. Сегодня можно подвести предварительные итоги.

В Родниках появился новый въезд в микрорайон со стороны улицы Кедровой. По инициативе и благодаря участию «Стрижей» полностью реконструировали улицу Декоративный Питомник, которая сомкнулась с северной частью Красного проспекта, дающей выход на улицы Краузе и Мясниковой. Власти в два раза расширили соединение Краузе с Северным объездом, тем самым значительно уменьшив пробки на въезде в город. В нынешнем году эта работа продолжится за счет расширения улицы Кедровой от Мочищенского шоссе до городской черты, включая реконструкцию набившего оскомину автовладельцам железнодорожного переезда. Работы на улице Кедровой вошли в план программы «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, мэр Анатолий Локоть пообещал в 2019 году построить в Родниках две новые дороги - по улице Фадеева через железнодорожный переезд до улицы Гребенщикова и соединить улицы Гребенщикова и Мясниковой. Если смотреть по карте, это небольшие расстояния. Но для жителей Родников новые объездные пути очень важны.

Новые жилые комплексы, один за другим, растут в Стрижах и Родниках, подгоняя развитие севера Новосибирска.

Новые микрорайоны - новое все

Развивающиеся территории нуждаются не только в дорогах. Население новых микрорайонов прибывает, растет нагрузка на социальные учреждения. «Стрижи» занимаются этими вопросами в режиме частно-государственного партнерства.

- Благодаря активности жителей нам совместными усилиями удалось убедить власти всех уровней в необходимости решать проблему переполненности школы № 51 в Стрижах, - рассказывает Поляков. - В прошлом году Правительство России по поручению Владимира Путина выделило деньги на реконструкцию. Это большая заслуга губернатора Андрея Травникова, и я уверен, что мы сможем оправдать доверие и сдать обновленную школу к началу нового учебного года.

Если бы не реконструкция, обучение в три смены стало бы для Стрижей реальностью. В другом режиме старое здание уже не вместило бы всех учеников. При реконструкции площади школы вырастут почти в два раза за счет пристроек. Помимо дополнительных классов появится и современное оснащение.

Реконструкция школы № 51 идет по проекту, разработанному за счет «Стрижей».

В этом году в Стрижах ждут появления нового детского сада - уже третьего.

- Преимущество новых микрорайонов в том, что здесь все построено с нуля, - уверен Поляков. - В комитете по строительству Заксобрания мы с коллегами часто обсуждаем проблемы, связанные с необходимостью ремонта зданий, построенных еще в советские времена. Жилье, социальные учреждения, прослужившие десятилетия, выглядят уже не так приветливо и не так комфортны, как новостройки.

Чтобы ускорить появление новой инфраструктуры, «Стрижи» за свой счет проектировали детсады и школу.

Задача номер один на ближайшую перспективу, по словам Полякова, это строительство поликлиники в Стрижах.

- По этому вопросу мы достигли взаимопонимания с органами власти. Губернатор и мэр не один раз приезжали к нам в микрорайон, общались с жителями, поэтому знают, что нужно для развития Стрижей, - отмечает Поляков.

Значит, секрет устойчивого развития территории в политике?

- Значение политики сильно преувеличено. Людям не важна партийная принадлежность какого-то политика - важнее конкретные дела, которые он делает для своего округа, своей территории, - подчеркивает Илья Леонидович. - Губернатор и мэр в разных партиях, но это не мешает нам вместе конструктивно работать над решением общих вопросов.

Озеленение в Стрижах - общее дело.

«Зеленый» лейтмотив

Одно из главных преимуществ развивающихся территорий - близость к природе, недостижимая в деловых, промышленных и спальных районах мегаполиса. Но город растет, и даже в новых микрорайонах возле границ Новосибирска застройка постепенно уплотняется.

- Понимаем экономические интересы коллег, но в проектах «Стрижей» экологичность была и будет защищенным приоритетом, - говорит Поляков. - Экология входит в число первостепенных городских проблем. Мы стараемся ее не усугублять, а по возможности - решать своими усилиями.

Зеленые островки, скверы, лесные массивы и водоемы на территории и вблизи проектов «Стрижей» становятся особо охраняемыми зонами, которым гарантирована не только сохранность, но и уход. Также застройщик разбивает новые скверы.

- Запрос на озеленение в Новосибирске очень велик, на этот счет поступает очень много обращений к депутатам, - поясняет Поляков. - Хорошо то, что вопрос решается, и это одно из немногих направлений, где людей не нужно убеждать принять личное участие. Сколько раз мы проводили субботники с высадкой деревьев и всегда собирали аншлаги. Неудивительно, ведь люди стараются сами для себя.