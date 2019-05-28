Газификацию тормозят долги

Масштабная работа «Газпрома» по газификации регионов РФ ежегодно повышает качество жизни десятков тысяч российских семей, создает благоприятные условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций и социально-экономического развития регионов.

С 2005 года суммарный объем инвестиций «Газпрома» в крупнейший социальный проект превысил 361 миллиард рублей (в том числе 36,7 миллиарда рублей в 2018 году). На эти деньги было построено 2310 газопроводов общей протяженностью свыше 32 тысяч километров. В том числе в 2018 году в стране было построено 146 газопроводов протяженностью более 2 тысяч километров, созданы условия для газификации 210 котельных и более 49 тысяч домовладений и квартир. В Программе газификации на 2019 год принимают участие 66 регионов страны.

Об этом на пресс-конференции «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов» рассказали член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Было отмечено, что неплатежи потребителей остаются острой проблемой, препятствующей газификации регионов. Просроченная задолженность всех потребителей перед группой «Газпром межрегионгаз» на 1 января 2019 года составила 180,2 миллиарда рублей (в 2018 году - 169,7 миллиарда рублей). Наиболее проблемными с точки зрения расчетов за газ остаются теплоснабжающие организации.

Компания применяет комплекс мер по борьбе с неплатежами. Так, в рамках претензионно-исковой работы в 2018 году было взыскано 80,8 миллиарда рублей задолженности. 38 миллиардов рублей задолженности юридических лиц было получено в результате принятых уголовно-правовых мер. Более 7,5 тысячи юридических лиц по всей стране ограничили либо прекратили газоснабжение.

Генераторы долгов

Проблема неплатежей за поставленный газ актуальна и для Новосибирской области. Просроченная задолженность всех потребителей перед региональным поставщиком газа - ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» - составила на 1 мая 2019 года 1,47 миллиарда рублей. Наиболее проблемной категорией потребителей остаются теплоснабжающие организации, задолженность которых за год выросла на 28% и превысила 1 миллиард рублей.

Список крупнейших должников возглавляют: ФГУП «УЭВ» (332,5 миллиона рублей), ФГУП «Энергетик» (182,2 миллиона рублей), МУП «КБУ» (141,4 миллиона рублей), ООО «СибТЭК» (118,2 миллиона рублей), ООО «Генерация Сибири» (72,5 миллиона рублей), ООО «Татарская тепловая компания» (50,9 миллиона рублей), МУП ЖКХ города Барабинска (29,1 миллиона рублей), ООО «Центр» города Оби (27,5 миллиона рублей).

Долги не сгорают

С окончанием отопительного сезона региональный поставщик начал ограничивать (частично либо полностью) подачу газа теплоснабжающим организациям, систематически нарушающим договорные условия уплаты и не предпринимающим действенных мер по решению проблемы. Так, уже ограничены поставки газа ряду теплоснабжающих организаций Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Колыванского, Болотнинского, Каргатского и Черепановского районов.

Если в ближайшее время ситуация с платежами не изменится, ограничения будут применены в отношении ФГУП «УЭВ», МУП «КБУ», ООО «Татарская тепловая компания», МУП ЖКХ города Барабинска, ООО «Центр», ООО «Чановская тепловая компания», ООО «Теплосеть-Восточная», МУП «ЖКХ-Коченево», МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное, МУП «Чулым-Сервис», ООО «Мастерская тепла».

- Помимо ограничения подачи газа применяются иные меры воздействия на должников, предусмотренные законодательством: взыскание задолженности в судебном порядке, взимание процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, ежедневное начисление пеней. Неплательщики, препятствующие введению ограничения потребления газа, привлекаются к административной ответственности, - предупреждают в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».