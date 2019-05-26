«Там хоронить некого... Пепел...»: трое детей сгорели заживо, пока их мать ходила за молоком

Страшный пожар унес жизни трёх детей из многодетной семьи: в новосибирском селе Вторая Петропавловка заживо сгорели трехлетний мальчик и две его младшие сестренки, одной 8 месяцев, другой два года. Родители остались живы. В момент ЧП их не было дома. Как так вышло, разбирались корреспонденты «Комсомольской правды»-Новосибирск".

«ДЕТЕЙ БРОСАЛА, ГУЛЯЛА ПО ДЕРЕВНЕ»

О родителях погибших детей в селе отзываются плохо. И дело даже не в трагедии.

- Ирине 21 год только исполнится, а она уже троих родила. Дети у нее постоянно были без присмотра: уйдет в магазин, и может два часа ее не быть дома, - возмущается Екатерина Вагузова, жительницы села Вторая Петропавловка. – Где в это время ребятишки, что с ними - непонятно, а сама она может по деревне гулять. Бросает ребятишек и пошла по магазинам, по друзьям.

Муж Ирины – Михаил – тоже толком не мог приглядывать за ребятишками: он – пастух, постоянно пропадал в поле. Так и получалось, что маленькие дети были предоставлены сами себе.

Спросите, куда смотрели органы опеки и ПДН? Почему малыши каждый день оказывались в опасной для их жизни ситуации? Сельчане говорят, что сотрудники органов опеки в семью приходили. Тогда возникает второй вопрос: почему не изъяли детей вовремя? Чтобы узнать ответ на него, мы уже отправили запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области. И обязательно опубликуем их комментарий.

«РЕБЕНОК НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ОБГОРЕЛ, ЧТО ЕГО ТЕЛО РАССЫПАЛОСЬ»

А вот, что известно уже точно: 26 мая около восьми часов вечера Ирина в очередной раз ушла из дома. Посидеть с детьми оставила своего младшего брата. Ему всего восемь лет.

- Она пошла за молоком в дом своей матери, - объяснил Василий Кудашев, глава местного сельсовета.

Когда начался пожар, брат Ирины успел выбежать на улицу. А ее дети остались заживо гореть в полыхающем доме.

- Мальчик сразу побежал к ней, рассказал, что горит дом, - описывает дальнейшие события Екатерина Вагузова. – Ирина побежала к дому, стала пытаться разбить окна, чтобы через них попасть к детям. Но ее отбросило волной…

Соседи говорят, что даже хоронить семье будет нечего: настолько сильно обгорели малыши...

- Когда пожарный прикоснулся к одному из погибших, тело ребенка просто рассыпалось. Там хоронить некого... Пепел.., - с ужасом говорят сельчане. – Получается, явно не пять минут мама отсутствовала, раз ребятишки сгорели до пепла.

Теперь в этой истории разбираются следователи: правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Виновны грозит четыре года лишения свободы.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

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