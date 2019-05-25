«Смотрю - вроде кукла плывет»: пастух спас двухлетнюю девочку, тонувшую в реке

Река Чик у села Прокудское Коченевского района - место красивое, но опасное: хоть берега и не слишком крутые, но запросто можно поскользнуться и оказаться в воде. Именно так чуть не погибла девочка, которой еще не исполнилось и трех лет. Спас ее 54-летний Александр Никульшин. В тех местах он пасет коров, так было и в тот день - присматривал за стадом и увидел в воде ребенка. А мама девочки в тот момент и не знала, что дочка могла погибнуть…

В день ЧП папа Ксюши был на работе, а ее мама не увидела, как дочка ушла из песочницы. Фото: соцсети.

«РАНЬШЕ НИКУДА СО ДВОРА НЕ УБЕГАЛА»

Семья Весниных переехала в Прокудское около двух лет назад: пока своего дома нет, супруги снимают жилье на улице Советской. Оттуда до реки Чик - 500 метров.

- В прошлом году мы с дочкой раз шесть туда ходили: она все время под моим присмотром была, - рассказывает Наталья, мама двухлетней Ксюши. - Видимо, тогда Ксюшка дорогу и запомнила.

Месяц назад в семье Весниных случилось прибавление - родилась еще одна дочка. Хлопот с маленьким ребенком много, вот и вечером 17 мая Наталья возилась с младшенькой.

- Ксюша ест только за столом, поэтому я налила ей суп, оставила на кухне. А сама пошла в другую комнату - покормить младшую дочку. Мужа дома не было - он был на работе на заводе, - описывает ситуацию Наталья. - Возвращаюсь на кухню - а Ксюшки уже нет.

Оказалось, что девочка смогла сама поднять крючок на двери и выбежала из дома. Наталья сразу же вышла на улицу и увидела дочку в песочнице во дворе.

- Ксюша попросила, чтобы я ей разрешила поиграть в этой песочнице. Дочка и раньше там возилась и со двора никуда не уходила, поэтому я не переживала. Велела ей подождать, пока я выйду с младшенькой, - признается Наталья. - Меня не было рядом всего несколько минут, но когда я вышла со второй дочкой на руках, Ксюши во дворе уже не было. Для меня это такой ужас был!

Перепуганная мама вернулась в дом, положила новорожденную дочку в кроватку и побежала искать Ксюшу.

- Я всех ближайших соседей обошла. Никто из них Ксюшку не видел. Но зато многие после моего рассказа пошли вместе со мной дочку искать. Спасибо им за это большое, - благодарит Наталья.

Поиски закончились, когда один из сельчан сказал Наталье, что девочку отвезли в больницу в соседнее село Чик: пока мама ее искала, ребенок чуть не утонул. К счастью, в реке ее увидел пастух Александр Никульшин.

Ксюша после ЧП провела в больнице пять дней. Фото: соцсети.

«СМОТРЮ - ВРОДЕ КУКЛА ПЛЫВЕТ, А ПОТОМ РУЧКИ У НЕЕ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ»

- Был уже восьмой час вечера. Я коров перегнал на другой берег, ехал домой на мотороллере вдоль реки, - вспоминает Александр Анатольевич. - Вдруг вижу - по воде что-то плывет. Смотрю - вроде кукла плывет, а потом ручки у нее зашевелились. Понял, что это ребенок. Я скинул куртку, штаны и бросился в воду.

Когда сибиряк вытащил девочку на берег, она была без сознания, пришлось делать искусственное дыхание.

- Сначала вода изо рта потекла, а потом глазки открылись. Понял, что девочка живая. Надо было срочно к врачам ее везти, - говорит пастух.

В тот момент на выручку сибиряку подоспела его жена.

- Она-то мне и рассказала, что сейчас девочку по всему селу ищет ее мама, - продолжает Александр Анатольевич. - Оказалось, что ей и трех лет нет. За 500 метров от села ушла, чтобы до реки добраться. До сих пор не понимаю, как родные вообще такое допустили…

Вместе с женой Александр забежал в ближайший дом и попросили теплое одеяло, в которое укутали девочку.

- Нам еще помогла студентка медколледжа, - добавляет Александр Анатольевич. - Она осмотрела ребенка, а потом девочку отвезли в больницу.

Берега на реке Чик хоть не крутые, но опасные. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ СЕМЬЮ

В больнице малышка провела пять дней. Александр настолько быстро вытащил Ксюшу из воды, что она даже не успела простыть.

- Нам повезло: в тот день даже вечером примерно +13 было, поэтому вода оказалась не такой холодной, - объясняет Наталья. - Иначе все могло быть куда хуже…

К счастью, все обошлось. В ГУ МЧС России по Новосибирской области планируют наградить отважного сибиряка - вручат ему медаль «За спасение погибающих на водах».

А вот для Весниных эта история пока не закончилась: семью проверяют органы опеки и полиция.

- Семья благополучная, ранее на учете не состояла. Сотрудники ПДН проверяют условия жизни детей, нет ли угрозы для их здоровья, - прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Родители Ксюши уже сделали выводы из случившегося: подогнули крючок на двери так, чтобы маленькая дочка сама не могла открыть дверь и во двор без взрослых не выбегала.