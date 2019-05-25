Как подготовиться к исповеди

Люди, пришедшие к вере в зрелом возрасте, часто задаются вопросами, которые для христиан являются частью жизни. Вопросы эти затрагивают таинства, подготовку к ним, сам процесс. Один из самых распространенных вопросов: как готовиться к исповеди и что нужно говорить? На него в этом видеоролике отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/710761" frameborder="0"></iframe> Как готовиться к исповеди, что нужно говорить? На вопрос отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропосдушница» на ст. Мочище протоиерей Андрей Фёдоров..

В совместном просветительском проекте «Комсомольской правды» и Новосибирской митрополии, мы раскрываем разные темы, связанные с христианством, семейной жизнью, сложными жизненными ситуациями. В следующих выпусках можно будет услышать ответы на вопросы: что делать, если в дом пришла измена, как быть, если один из супругов верит в Господа, а другой нет, как привести подростка в церковь, а также многие другие.

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