2019-05-24T14:21:52+03:00
Говорит Новосибирск

«Мир наш»: новосибирские путешественники продолжают кругосветку на автомобилях

На Радио «Комсомольская правда» Алексей Камерзанов рассказал, как проходил шестой этап экспедиции по странам Африки
Денис ТАБАКОВ
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Алексей Камерзанов рассказал об автомобильных приключениях в Африке. Фото: vk.com/kamerzanovАлексей Камерзанов рассказал об автомобильных приключениях в Африке. Фото: vk.com/kamerzanov
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В рамках шестого этапа путешественники проехали из Танзании через Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Свазиленд, Лесото до ЮАР.

Алексей Камерзанов в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск.

Алексей Камерзанов в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск.

Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.

Все подробности в записи программы.

«Мир наш»: новосибирские путешественники продолжают кругосветку на автомобилях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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