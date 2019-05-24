«Мир наш»: новосибирские путешественники продолжают кругосветку на автомобилях

В рамках шестого этапа путешественники проехали из Танзании через Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Свазиленд, Лесото до ЮАР.

Алексей Камерзанов в студии Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск.

Кругосветная автомобильная экспедиция «Мир наш» проходит в несколько этапов. Стартовали автопутешественники в 2015 году из Новосибирска. Основной состав команды передвигается на подготовленных для бездорожья автомобилях: Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser 80.

Все подробности в записи программы.