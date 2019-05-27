В честь акушерки и барда: зачем новосибирцы дают детям странные имена

Какие имена можно услышать, проходя мимо детских площадок в Новосибирске? Артем, Ваня, Настя и Даша - такие привычные для нашего слуха - в последнее время стали перемежаться с оригинальными Ратибор, Роберт, Аксинья и Стефания. Тенденция называть детей необычными именами набирает обороты по всей стране. Судя по подборке необычных имен новорожденных в 2018 году, составленной Управлением ЗАГС по Новосибирской области, креативные родители делятся на два лагеря: одни предпочитают давать детям старославянские или древнерусские имена, а другие, напротив, предпочитают следовать западным традициям, называя детей иностранными именами, которые порой странно звучат в сочетании с обыкновенными русскими фамилией и отчеством.

- Я руководитель изостудии в детском саду и преподаватель ИЗО в районном доме творчества, - рассказала «Комсомольской правде» Изольда Титаренко. - Среди моих учеников много детей с необычными именами. К примеру, из тех, кто занимается у меня сейчас или занимался в прошлом году, сразу вспоминаются Евангелина, Николь и Каталея, а также Яромир, Милослав и Гордей.

Однако, несмотря на то, что мода на нестандартные имена появилась сравнительно недавно, в Новосибирске можно встретить на улице взрослых Бренду, Стеллу, Юнну и даже Идею.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось побеседовать с некоторыми людьми, носящими весьма необычные имена.

Бренда, 22 года, студентка

- Бренда - мое настоящее имя. Дело в том, что я родилась не в Новосибирске, а на западе Украины, где жили в основном румыны. Там это имя не является слишком необычным, - поделилась с нами Бренда. - А вот в Новосибирске трудностей с именем у меня было предостаточно. Люди часто путают или забывают его - могут назвать Бэллой, например. Особенно трудно было, когда я носила девичью фамилию, ее постоянно путали с именем. Дело в том, что моя девичья фамилия - Марина, и звучит она как имя. Вот и сбивало людей с толку сочетание - Бренда Марина.

Бренда рассказывает, что была бы не против сменить имя, но опасается бумажной волокиты.

- Кроме того, боюсь, что мне будет сложно привыкнуть к новому имени спустя столько лет, - признается девушка. - А варианта для нового имени у меня два: Ева или Эрика, мне нравится, как они звучат.

Необычное имя доставило девушке неприятностей во время пробного ЕГЭ. Фото: предоставлено героиней публикации.

Стелла, 25 лет, логист

- Стеллой меня назвали при рождении, - говорит девушка. - Мне всегда нравилось мое имя, я не считаю его каким-то чересчур необычным. Изначально родители думали, что у них будет мальчик, и хотели назвать его Дмитрием, но родилась я. И они назвали меня Стеллой в честь акушерки, принимавшей у мамы роды. Особых трудностей с именем я не замечала, но все же пару раз оно доставило мне немного хлопот. Например, когда я сдавала ЕГЭ, в пробном варианте написала свое имя в бланке через «Э», хотя оказалось, что по правилам оно пишется через «Е». Когда пришли результаты, оказалось, что у нас в школе нет человека с именем Стэлла. Хорошо, что это был только пробный вариант.

Девушку назвали Стеллой в честь акушерки, принимавшей у ее мамы роды. Фото: предоставлено героиней публикации.

По словам Стеллы, в ее семье больше нет людей с необычными именами, а вот своих детей она могла бы назвать оригинально.

- Мне очень нравится имя Лейла, оно красиво звучит, - считает Стелла. - Я бы назвала так свою дочь.

Необычное имя сибирячка получила в честь поэтессы Юнны Мориц.Фото: Даба ДАБАЕВ

Юнна, 53 года, юрист

- Мои родители были студентами, и как раз во время их студенчества были популярны бардовские песни. Вот они и решили назвать меня в честь поэтессы Юнны Мориц, - объяснила Юнна. - Мне всегда нравилось мое имя именно потому, что оно оригинальное. Его ни с кем не спутают, в отличие от популярных Маша и Катя. Иногда, конечно, люди называют Юноной или Яной, но для меня это не проблема.

Идея уверена, что ее имя ей абсолютно подходит.Фото: Даба ДАБАЕВ

Идея, 86 лет, основательница музея СССР в Новосибирске

- Это имя мне дал отец, - улыбается Идея. - Он был советским человеком, патриотом своей страны и очень хорошо понимал значение слова «идея». Я думаю, это имя действительно подходит мне во всех смыслах. И многие люди отмечают, что после знакомства со мной их жизнь действительно наполнилась идеями.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Хотите дать необычное имя? Трижды подумайте!

«Комсомольская правда» узнала мнение специалиста насчет тенденции давать детям необычные имена.

- Выбор нестандартного имени для ребенка можно объяснить несколькими причинами, - рассуждает психолог Ирина Мамаева. - Детей часто называют в честь родственников (нередко умерших). Таким образом родители отдают дань памяти тем, кто был для них дорог и важен. С подобным стремлением нужно быть аккуратными, ведь, называя ребенка в честь какого-то уважаемого человека, родители часто ждут, что ребенок будет соответствовать этому образу, что не всегда бывает по нраву самому ребенку. Иногда родители дают детям имена исходя из своих интересов и ценностей. Например, родители, которые увлекаются славянской культурой, скорее выберут для ребенка соответствующее имя. Нередко детей называют в честь литературных или реальных героев. Это может быть вызвано желанием чем-то выделяться, отличаться от других и при этом одновременно привлечь к себе внимание.

По словам психолога, стоит трижды подумать, прежде чем давать ребенку необычное имя, ведь это может послужить поводом для ссор между родителями и детьми.

- Ребенка могут дразнить, особенно в подростковом возрасте. А если он и так не очень уверен в себе, необычное имя может только усугубить ситуацию, - утверждает психолог. - Имя может послужить также поводом для разногласий между родителями и детьми, особенно с подростками.