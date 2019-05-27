АО «РЭС» поздравляет представителей бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства - профессиональный праздник бизнес-сообщества, который появился в российском календаре памятных дат сравнительно недавно.

Между акционерным обществом «Региональные электрические сети», являющимся системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, и сообществом предпринимателей налажено всестороннее взаимодействие.

Одно из основных направлений сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) реализуется в рамках осуществления закупочной деятельности АО «РЭС». Являясь субъектом Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Общество организует открытые закупочные процедуры, строго соблюдая все требования законодательства. Организация закупочной деятельности АО «РЭС» отмечена рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), которое в 2018 году повысило рейтинг качества управления закупочной деятельностью АО «РЭС» до уровня РКЗ8 «Высокое качество управления закупочной деятельностью», прогноз стабильный.

В 2018 году доля договоров, заключенных АО «РЭС» с субъектами МСП, составила 22% от общей суммы всех заключенных предприятием договоров. А за 4 месяца текущего года объем закупок у субъектов МСП уже превысил 400 миллионов рублей. Это, безусловно, говорит о достаточно активной деятельности Общества по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Стоит отметить, что основную долю закупок у субъектов МСП составляют поставки различных товаров и материалов (приборы учета, изоляторы, сыпучие материалы, железобетонные изделия и т. д.), потребность в которых обусловлена реализацией масштабных программ - инвестиционной, ремонтной и эксплуатационной. Поэтому, став поставщиком АО «РЭС», компании из числа СМСП автоматически берут на себя часть ответственности за качество электроснабжения потребителей региона, так как от своевременности поставок и качества продукции непосредственно зависит надежность функционирования электросетевого комплекса.

Помимо сотрудничества в рамках закупочной деятельности взаимодействие АО «РЭС» и предпринимательского сообщества достаточно активно осуществляется и по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация является постоянным участником различных круглых столов, совещаний и других мероприятий, в рамках которых рассматриваются аспекты взаимодействия СМСП с ресурсоснабжающими организациями.

Одним из инструментов, который позволяет значительно сэкономить время потребителям, относящимся к п. 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с заявляемой мощностью до 150 кВт, является сервис «Личный кабинет» на корпоративном сайте АО «РЭС». В личном кабинете можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, осуществлять контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения.

Доля заявок, поданных в электронном виде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно по 2-й и 3-й категории по надежности электроснабжения, в 2019 году достигла порядка 70%.

В целом взаимодействие АО «РЭС» и предпринимательского сообщества является достаточно разносторонним и при этом имеет положительную динамику.

АО «РЭС» поздравляет представителей бизнес-сообщества с Днем российского предпринимательства и желает бизнесу дальнейшего развития и процветания, надежных партнеров, выгодных сделок и эффективной работы на благо региона и общества.