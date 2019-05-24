Ничего лишнего: плати только за то, чем действительно пользуешься

Пока искусственный интеллект доступен абонентам тарифного плана «Мой онлайн+». В дальнейших планах оператора - сделать его доступным и для абонентов других тарифов. Можно сказать, что сейчас новая опция проходит «обкатку», а оператор смотрит, насколько она придется по вкусу его клиентам.

По словам коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» Максима Соловьева, Tele2 первой на телеком-рынке начала в автоматическом режиме анализировать профиль потребления клиента и предлагать индивидуальное наполнение тарифа без изменения цены. Клиент сам принимает решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Сегодня персонификация - один из главных трендов рынка. На этот путь ориентирована и Tele2. И запуск «умного тарифа» - очередной шаг в этом направлении. Искусственный интеллект анализирует профиль потребления абонента за месяц и предлагает свой вариант наполнения «пакета». Предложение приходит клиенту автоматически - в личный кабинет на сайте оператора или в приложение «Мой Tele2».Клиент сам принимает решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа или же оставить все как есть. Индивидуальное предложение действует 5 дней. Опять же, если профиль потребления изменится, искусственный интеллект предложит новое наполнение тарифного плана.

Сегодня персонификация - один из главных трендов рынка.

На острый вопрос от журналистов, а в чем же выгода для компании, представители Tele2 отвечают - лояльность клиентов.

- Мы регулярно проводим исследования удовлетворенности наших клиентов, изучая уровень готовности рекомендовать нас по итогам взаимодействия с компанией, - подчеркнул Максим Соловьев. - Так, по итогам апрельского опроса этот показатель в точке контакта «Тарифы» превысил 38%. То есть клиентов, полностью удовлетворенных нашими предложениями, почти на 40% больше, чем недовольных или сомневающихся. Это прекрасные результаты, для достижения которых мы много работаем. Я хочу напомнить, что мы традиционно показали очень низкий уровень оттока - около 9% по результатам первого квартала. Низкий отток - следствие высокой удовлетворенности услугами. Если проще - мы хорошо соответствуем ожиданиям клиентов. А иногда их даже предвосхищаем.

На острый вопрос от журналистов, а в чем же выгода для компании Tele2, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Максим Соловьев отвечает: - Лояльность клиентов.

Еще при запуске тарифного конструктора в апреле прошлого года, компания Tele2 отмечала, что интересы и запросы наиболее активной части клиентов связаны с мобильным интернетом. За последний год средний ежемесячный трафик новосибирских клиентов вырос почти вдвое. Поэтому при разработке обновленной тарифной линейки оператор ориентировался на удовлетворение потребности клиентов в передаче данных. Клиентам доступны три базовых предложения - «Мой разговор», «Мой онлайн» или «Мой онлайн+» с большими пакетами мобильного интернета, а также возможность изменять количество минут и гигабайтов в любой момент. В новой линейке сохранился принцип «тарифного конструктора». Клиенты Tele2 по-прежнему могут в любой момент изменить количество минут и объем интернет-трафика, а также подключить и отключить дополнительные услуги. Клиентам доступны четыре варианта каждого пакета. Минимальный набор услуг - 200 минут и 10 Гб, максимальный - 1100 минут и 40 Гб, которые доступны в любых комбинациях. Тариф можно настроить при подключении или в личном кабинете. Цена автоматически меняется в зависимости от наполнения тарифа.